No paran los accidentes y las tragedias viales

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos
Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner
Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año
La causa YPF continúa en octubre en la Cámara de Apelaciones neoyorquina
Gerchunoff presenta en La Plata “La imposible república verdadera”
Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos
Comenzó la renovación del Parque Saavedra: una por una, todas las obras
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En las calles de La Plata los accidentes no paran y las malas noticias tampoco. Hoy a la tarde se conoció de un fuerte accidente en Diagonal 80 casi esquina 4, del que participaron una camioneta oficial y una moto de reparto, cuyo conductor tuvo que ser hospitalizado.
Al parecer, todo se desencadenó por un viraje de emergencia del rodado de mayor porte, que terminó con el motociclista tirado en el asfalto.
Una ambulancia del SAME lo asistió en el lugar y lo trasladó a un centro asistencial.
En tanto, poco después se conoció el trágico desenlace por un siniestro vial ocurrido a principios de año.
Un joven falleció a raíz de las graves heridas sufridas en Abasto el pasado 7 de enero.
La víctima, un motociclista de 24 años, había participado un incidente cuando chocó contra un micro en la Avenida 520 entre 181 bis y 182.
LE PUEDE INTERESAR
Conmoción por la trágica decisión que tomó un joven
LE PUEDE INTERESAR
La Loma: fue a un negocio de empanadas y saqueó la caja
En aquella ocasión, la víctima, identificada como Gabriel Rojas Prieto, viajaba con una acompañante y ambos fueron trasladados de urgencia hacia el Hospital Alejandro Korn. A él lo trasladaron después a una clínica en Villa Elvira, donde ayer murió.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí