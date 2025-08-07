No paran los accidentes y las tragedias viales

El motociclista cayó al piso y sufrió un fuerte golpe en la cabeza / Web

En las calles de La Plata los accidentes no paran y las malas noticias tampoco. Hoy a la tarde se conoció de un fuerte accidente en Diagonal 80 casi esquina 4, del que participaron una camioneta oficial y una moto de reparto, cuyo conductor tuvo que ser hospitalizado.

Al parecer, todo se desencadenó por un viraje de emergencia del rodado de mayor porte, que terminó con el motociclista tirado en el asfalto.

Una ambulancia del SAME lo asistió en el lugar y lo trasladó a un centro asistencial.

En tanto, poco después se conoció el trágico desenlace por un siniestro vial ocurrido a principios de año.

Un joven falleció a raíz de las graves heridas sufridas en Abasto el pasado 7 de enero.

La víctima, un motociclista de 24 años, había participado un incidente cuando chocó contra un micro en la Avenida 520 entre 181 bis y 182.

En aquella ocasión, la víctima, identificada como Gabriel Rojas Prieto, viajaba con una acompañante y ambos fueron trasladados de urgencia hacia el Hospital Alejandro Korn. A él lo trasladaron después a una clínica en Villa Elvira, donde ayer murió.