Conmoción por la trágica decisión que tomó un joven

Momentos de suma conmoción vivieron vecinos de la Zona Norte, luego de conocerse la noticia que durante la mañana de ayer un joven de 20 años había decidido quitarse la vida.
Lo hallaron colgado de una bufanda en un árbol a la vera de un camino rural, sobre las calle 152 y 446, en City Bell.
El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, que rápidamente envió móviles policiales al lugar. Al llegar, los oficiales fueron recibidos por la madre de la víctima, quien relató haber sido alertada por un ocasional transeúnte sobre la presencia de una persona sin vida junto a un árbol.
Al acercarse, constató que se trataba de su hijo y, junto al padre del joven, decidieron descolgarlo.
Lamentablemente, ya nada podía hacerse más que confirmar el deceso.
Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el joven atravesaba una situación personal delicada, motivo por el cual estuvo internado a principios de año.
En la causa tomó intervención la fiscalía Nº 7 de La Plata, a cargo de Virginia Bravo.
