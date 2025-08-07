Las acciones de Apple empujan a Wall Street al alza

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos
Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner
Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año
La causa YPF continúa en octubre en la Cámara de Apelaciones neoyorquina
Gerchunoff presenta en La Plata “La imposible república verdadera”
Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos
Comenzó la renovación del Parque Saavedra: una por una, todas las obras
La bolsa de Nueva York cerró en verde ayer, impulsada por el anuncio de Apple de inversiones adicionales por 100.000 millones de dólares en Estados Unidos, en víspera de que entre en vigor una nueva ola de aranceles en Estados Unidos. El índice Dow Jones sumó 0,18%, el tecnológico Nasdaq ganó 1,21% y el índice S&P 500 avanzó 0,73%.
En un mercado “en plena efervescencia”, los inversionistas dejaron temporalmente de lado “las fluctuaciones comerciales y los datos económicos”, indicó el analista José Torres de Interactive Brokers. El gigante de la tecnología Apple impulsó la bolsa tras anunciar que aumentará su inversión en Estados Unidos en 100.000 millones de dólares, lo que eleva el total a 600.000 en cuatro años. “Al anunciar públicamente una inversión nacional con Donald Trump, se reduce la probabilidad de que el presidente estadounidense imponga nuevos aranceles a Apple”, comentó Christopher Low, de FHN Financial. El grupo californiano cifró en 1.100 millones de dólares los gastos adicionales en el segundo trimestre debido a los aranceles estadounidenses, que se suman a los 800 millones registrados el trimestre anterior.
