Las acciones de Apple empujan a Wall Street al alza

La bolsa de Nueva York cerró en verde ayer, impulsada por el anuncio de Apple de inversiones adicionales por 100.000 millones de dólares en Estados Unidos, en víspera de que entre en vigor una nueva ola de aranceles en Estados Unidos. El índice Dow Jones sumó 0,18%, el tecnológico Nasdaq ganó 1,21% y el índice S&P 500 avanzó 0,73%.

En un mercado “en plena efervescencia”, los inversionistas dejaron temporalmente de lado “las fluctuaciones comerciales y los datos económicos”, indicó el analista José Torres de Interactive Brokers. El gigante de la tecnología Apple impulsó la bolsa tras anunciar que aumentará su inversión en Estados Unidos en 100.000 millones de dólares, lo que eleva el total a 600.000 en cuatro años. “Al anunciar públicamente una inversión nacional con Donald Trump, se reduce la probabilidad de que el presidente estadounidense imponga nuevos aranceles a Apple”, comentó Christopher Low, de FHN Financial. El grupo californiano cifró en 1.100 millones de dólares los gastos adicionales en el segundo trimestre debido a los aranceles estadounidenses, que se suman a los 800 millones registrados el trimestre anterior.