¿Quién administra el narcotráfico en la Provincia y la Capital Federal? Pequeño J y la "trampa organizada" detrás del triple femicidio
¿Quién administra el narcotráfico en la Provincia y la Capital Federal? Pequeño J y la "trampa organizada" detrás del triple femicidio
Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
"Retenciones 0": el Gobierno admitió que la medida fue sólo para buscar dólares
Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Relojes de La Plata que son joyas únicas en el mundo ¿en su hora final?
Un motociclista terminó abajo de un TALP en otro accidente ocurrido en La Plata
Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino
Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"
El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
Crisis en Gimnasia: ¿peligra la práctica por el reclamo de Utedyc?
¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos
Con el platense Cinti, Los Pumas buscarán dar otro golpe en la mesa ante Sudáfrica: horario y TV
Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta
De La Plata al espacio: la misión del satélite Atenea que sobrevolará La Luna y fue creado en la UNLP
Más detalles de la dura denuncia de Valentino, hijo de Natacha Jaitt, contra su tío Ulises: "Todo era violencia..."
YSY A en La Plata: “Siempre traté de escribir lo más tanguero posible”
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Viernes complicado en el Tren Roca: demoras y cancelaciones entre La Plata y Constitución
Día del Empleado de Comercio: se celebra hoy pero... ¿cuándo es feriado?
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata
Cuántos pobres hay en el Gran La Plata: bajan las estadísticas pero superan al promedio país
En Tres Arroyos la crisis golpea a dos tradicionales empresas: un frigorífico y una fábrica, entre atrasos de sueldos y despidos
Por condiciones climáticas, reprogramaron el “Brazilian Day” de Plaza Moreno
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 26 de septiembre
Desgarrador pedido de Julieta Poggio por la salud de Thiago Medina: "No estás solo"
Los salarios aumentaron 2,5% en julio, con mayor incidencia del sector no registrado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El triple femicidio de Florencio Varela volvió a poner en el centro de la escena el narcotráfico en la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. ¿Quién lo administra? Es la gran pregunta que muchos se hacen pero pocos se animan a darle una respuesta certera.
No quedan dudas que esta actividad ilícita y tan arraigada no podría llevarse a cabo sin una connivencia con el poder. Por caso, la diferencia con la ciudad de Rosario es que allí suelen darse tiroteos públicos y la disputa es cuerpo a cuerpo. En territorio bonaerense no es común que eso suceda por lo que podría explicarse que el narcomenudeo está relacionado a una organización con poder de fuego, pero que además pueda llegar a incidir en causas judiciales, con facultades para ordenar allanamientos y efectivizar detenciones.
En casi todas las barriadas vulnerables de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, los vecinos saben dónde y quiénes son los minoristas -aquellos que venden al consumidor en forma directa- pero las fuerzas policiales aparentemente no tienen investigadores especializados para detectar esos puntos. En ocasiones las fuerzas de seguridad sostienen que cuando detienen a alguien dedicado al menudeo, no se le da importancia. Pero solo a través de esos personajes podría llegarse a los mayoristas y grandes proveedores de estupefacientes.
Una mano invisible mueve los hilos del narcotráfico a la vista de todos, y nos pasa por el costado. Hasta que un hecho tan sangriento como espeluznante como el ocurrido esta semana, que le costó la vida a Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, vuelve a poner en la mira esta problemática que encierra una trama de poder y dinero.
Sino no se explicaría cómo el líder narco señalado como quien ideó los brutales crímenes, y transmitió en vivo por redes sociales, apodado “Pequeño J”, actuó de la manera que lo hizo. Este joven, que también se hace llamar “Julito”, tiene 23 años y es de nacionalidad peruana.
Lo inexplicable es que todos los que hablan con naturalidad al referirse al Pequeño J, a la villa 1-11-14 y a un joven traficante de La Matanza, todos sabían pero los que tenían que actuar no actuaban. Todos tienen en claro que no trabaja sólo, pero es muy probable que a la hora de hurgar en el entramado del funcionamiento de esta banda narco -de las tantas que operan en el país- se topen con los "intocables". Y ahí es cuando se complica llegar hasta el fondo de la cuestión para desenmascarar a quienes están detrás del narcotráfico en la Provincia.
LE PUEDE INTERESAR
Una joven fue baleada en City Bell y buscan al atacante
En el caso de "Pequeño J", actualmente tiene un pedido de captura y los pesquisas buscan quebrar a los cuatro detenidos, que integrarían la misma banda narco, para que puedan dar detalles de cómo fue planificada la escena del triple crimen que conmueve al país. Pero también para intentar ir más allá.
También en las últimas horas apareció una nueva pista: están tras los pasos de un joven traficante de La Matanza, muy cercano a Brenda. Se filtró que el acusado es reconocible a simple vista por una señal física muy característica, que no fue descripta. Le indilgan operar entre el menudeo de droga y extorsiones en la zona del monoblock 19 de Ciudad Evita. Justamente el sitio donde residía la mencionada víctima del triple crimen.
Vale resaltar las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso, quien detalló que las chicas fueron vistas por última vez el viernes pasado a las 21:30 cuando subieron voluntariamente a una camioneta blanca adulterada en la rotonda de La Tablada, creyendo que asistían a un evento. “Cayeron en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había diseñado una estrategia para asesinarlas”, explicó el funcionario.
En casi todas las barriadas vulnerables de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, los vecinos saben dónde y quienes son los minoristas o sea los que venden al consumidor en forma directa pero las fuerzas policiales aparentemente no tienen investigadores especializados para detectar esos puntos. En ocasiones las fuerzas de seguridad sostienen que cuando detienen a alguien dedicado al menudeo, no se le da importancia. Pero solo a traves de esos personajes podrá llegarse a los mayoristas y grandes proveedores de estupefacientes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí