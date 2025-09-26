Reactivan una medida del cepo: quienes compren dólar oficial no podrán operar divisas financieras

El Banco Central (BCRA) reactivó este viernes una medida del cepo cambiario. Se trata de una restricción para los que compren el dólar oficial, quienes ahora no podrán operar dólares financieros por 90 días.

Según el comunicado “A” 8336, “no concretar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso (rige desde hoy) y por los 90 días corridos subsiguientes”.

Se informó que la medida aplica a todas las personas (ya regía para las empresas), humanas y jurídicas, que no podrán operar con contado con liquidación o MEP y viceversa.

Vuelve el cepo: qué busca el gobierno

Cabe recordar que esta restricción cruzada había sido eliminada el 14 de abril cuando se anunció el levantamiento parcial del cepo para las personas, pero se mantenía para las personas jurídicas. La semana pasada se había puesto esta misma restricción para las personas vinculadas a bancos y ahora los que van al mercado libre de cambios no pueden ir al mercado de bonos, al contado con Liquidación, MEP o viceversa.

De esta forma, el gobierno busca limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas.

La acumulación de dólares en el Banco Central y por parte del Tesoro para pagar deudas, es una de las imposiciones del acuerdo con el FMI, que es la principal hoja de ruta del pacto con el gobierno de Estados Unidos.