Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |Rugby Championship

Con el platense Cinti, Los Pumas buscarán dar otro golpe en la mesa ante Sudáfrica: horario y TV

26 de Septiembre de 2025 | 11:57

Escuchar esta nota

Los Pumas visitarán este sábado a la selección de Sudáfrica, en busca de un histórico triunfo que les permita seguir dando pelea en la actual edición Rugby Championship.

El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, está programado para las 12:10 del mediodía (hora de Argentina) y se llevará a cabo en el Estadio Kings Park de la ciudad de Durban, que tiene capacidad para 52 mil espectadores. Las transmisión televisiva para nuestro país estará a cargo de Disney + y ESPN.

Los Pumas, que son dirigidos por una leyenda del rugby argentino como Felipe Contepomi, están teniendo una muy buena actuación en este torneo, ya que en la segunda fecha le ganaron por primera vez en su historia como locales a Nueva Zelanda, mientras que en su último encuentro vencieron como visitantes a Australia. De todas maneras, el saldo es de igual cantidad de derrotas, porque también perdieron en una ocasión ante cada una de estas selecciones mencionadas previamente.

Sudáfrica, por su parte, es el actual bicampeón del mundo y del Rugby Championship 2024, por lo que es la gran potencia de este deporte en la actualidad.

Pese a esto, el combinado africano no tuvo un buen arranque en esta edición del Rugby Championship, ya que ganó dos partidos y perdió la misma cantidad.

En lo que respecta a la tabla de posiciones, Los Pumas marchan últimos con nueve puntos, pero están a solo dos del líder que es Australia y se ilusionan con obtener dos triunfos frente a los Springboks que les permitan ganar este torneo por primera vez en su historia. Sudáfrica está tercera, con solo una unidad más que el combinado albiceleste.

El desafío de este sábado no será nada fácil para Los Pumas, ya que desde que se empezó a disputar el Rugby Championship en el 2012 le pudieron ganar en solo una ocasión como visitante a los Springboks (37-25 en la edición de 2015).

El otro partido correspondiente a la quinta fecha del Rugby Championship será este sábado a las 2:05 de la madrugada, cuando Nueva Zelanda reciba a Australia en el Eden Park de la ciudad de Auckland.

Así formarán Los Pumas en su visita a Sudáfrica

1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Lucas Paulos, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.

