El drama de una familia sin luz desde el jueves en Barrio Norte: "Necesita nebulizarse" 

Un usuario del servicio eléctrico de Edelap, Roberto, de 36 entre 4 y 5, reclamó este viernes por un corte de luz que se prolonga en su vivienda desde la jornada de ayer.

Titular del NIS 314870701 aseguró que realizó siete reclamos a la compañía distribuidora pero que todavía el problema "no fue solucionado.

El hombre lamentó que "vivo con una persona que necesita nebulizarse varias veces al día". "No puede estar sin nebulizarse, tuvimos que tender un cable desde la casa del vecino", afirmó a raíz del cese de la energía eléctrica.

Debido a la falta de respuestas de Edelap, dijo que "llamé a un electricista matriculado que me dijo que en la casa está todo bien y que el problema es externo".

"Tengo todo al día, pago religiosamente, pero no tengo servicio y Edelap es una empresa fantasma porque no emite una respuesta", manifestó.

