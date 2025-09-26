Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

Una joven fue baleada en City Bell y buscan al atacante

Una joven fue baleada en City Bell y buscan al atacante
26 de Septiembre de 2025 | 12:56

Escuchar esta nota

En las últimas horas, una joven de 22 años resultó herida de bala en un confuso episodio ocurrido este viernes por la madrugada en la localidad de City Bell, la víctima permanece internada aunque fuera de peligro, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho tuvo lugar en 472 y 7 Bis, donde la víctima de 22 años, sufrió una herida de arma de fuego en el hombro izquierdo, con orificio de entrada pero sin salida.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet, donde médicos de guardia constataron la lesión y confirmaron que se encuentra estable, aunque bajo los efectos de alguna sustancia, se informó.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el presunto autor sería un hombre cuyo apodo se conoció con el alias “Cunca”, con quien la joven mantendría conflictos de vieja data.

Por último, en el caso interviene la UFI Nº 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien dispuso medidas para su captura. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"

Una ola de fuertes gripes en La Plata: entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Últimas noticias de Policiales

Uno de cada 10 femicidios en Argentina es a causa del narcotráfico: ya van 15 en el año

Un motociclista terminó abajo de un TALP en otro accidente ocurrido en La Plata

Los detenidos por el triple crimen pasaron la noche en La Plata: ¿cómo es la cárcel por dentro?

La marca de la venganza narco en el triple crimen: el horror por la perversidad y las oscuras revelaciones
La Ciudad
Los empleados de comercio de La Plata en el mundo de las ventas online: resistir y proyectar, la clave
De La Plata al espacio: la misión del satélite Atenea que sobrevolará La Luna y fue creado en la UNLP
Relojes de La Plata que son joyas únicas en el mundo ¿en su hora final?
Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
Viernes complicado en el Tren Roca: demoras y cancelaciones entre La Plata y Constitución
Deportes
Con el platense Cinti, Los Pumas buscarán dar otro golpe en la mesa ante Sudáfrica: horario y TV
Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"
Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores
El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
Espectáculos
Maxi López blanqueó la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: "Es muy copado, nos recibió en su casa"
La reacción de Antonella, la hija mayor de Natacha, por la grave denuncia de su hermano Valentino
En un estreno: Cecilia Milone se mostró muy enojada y a los gritos contra la prensa
Daniela Celis ruega por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”
Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"
Información General
Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino
Uno de cada 10 femicidios en Argentina es a causa del narcotráfico: ya van 15 en el año
En Tres Arroyos la crisis golpea a dos tradicionales empresas: un frigorífico y una fábrica, entre atrasos de sueldos y despidos
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla
Amazon paga un monto millonario por una demanda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla