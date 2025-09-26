Una joven fue baleada en City Bell y buscan al atacante

En las últimas horas, una joven de 22 años resultó herida de bala en un confuso episodio ocurrido este viernes por la madrugada en la localidad de City Bell, la víctima permanece internada aunque fuera de peligro, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho tuvo lugar en 472 y 7 Bis, donde la víctima de 22 años, sufrió una herida de arma de fuego en el hombro izquierdo, con orificio de entrada pero sin salida.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet, donde médicos de guardia constataron la lesión y confirmaron que se encuentra estable, aunque bajo los efectos de alguna sustancia, se informó.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el presunto autor sería un hombre cuyo apodo se conoció con el alias “Cunca”, con quien la joven mantendría conflictos de vieja data.

Por último, en el caso interviene la UFI Nº 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien dispuso medidas para su captura.