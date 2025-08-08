Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Malas noticias para miguel russo

Zeballos está en duda y se lesionó Belmonte

El Changuito sufrió un golpe en la rodilla en la práctica de fútbol y corre riesgo de no jugar ante Racing. El volante quedó descartado

Zeballos está en duda y se lesionó Belmonte

merentiel y barinaga, dos de los titulares, en plena práctica /@boca

8 de Agosto de 2025 | 04:18
Edición impresa

Boca busca la mejor forma para el partido ante Racing, que se disputará mañana en la Bombonera. Sin embargo, en la práctica de ayer, el entrenador Miguel Angel Russo recibió malas noticias ya que Exequiel Zeballos no se entrenó a la par del grupo y Tomás Belmonte sufrió una lesión muscular. Y ambos están en duda.

El Changuito, que volvía a estar en la consideración del cuerpo técnico, recibió un golpe en la rodilla durante el entrenhamiento futbolístico del miércoles. Si bien no se trata de una lesión de gravedad, el futbolista sintió una leve molestia en esa zona y el cuerpo técnico decidió que realice trabajos diferenciados.

Lo cierto es que el extremo de 23 años ganó terreno en la consideración del entrenador. De hecho, formó parte del equipo titular en el último ensayo formal de fútbol, en el que integró la dupla de ataque junto al uruguayo Miguel Merentiel.

Por lo tanto, se podría especular con que el jugador se perfila como titular para el duelo con La Academia, siempre y cuando la molestía en su rodilla no pase a mayores. Hay que tener en cuenta que Zeballos tiene un considerable historial de lesiones en su haber en los últimos tiempos, que no le han permitido afirmarse como titular en la primera de Boca.

El último encuentro del Changuito como titular fue en el empate ante el Auckland City en el Mundial de Clubes, que se desarrolló en Estados Unidos.

En aquel entonces, fue reemplazado tempranamente por Kevin Zenón tras acusar una molestia muscular en una de sus piernas. Desde entonces, no sólo no volvió a integrar el once titular, sino que tampoco volvió a sumar minutos con la casaca azul y amarilla.

Por otra parte, el volante Tomás Belmonte, quien fue titular en la última derrota frente a Huracán, en Parque de los Patricios, acusó una molestia en la práctica de ayer y se sometió a estudios: sufrió una lesión muscular grado III en el isquiotibial derecho y no jugará ante la Academia. Lo que aún no se sabe es quien lo reemplazará.

 

 

