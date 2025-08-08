Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Refuerzo del torino

Con tango de por medio, presentaron a Gio Simeone

Con tango de por medio, presentaron a Gio Simeone

la bienvenida a simeone

8 de Agosto de 2025 | 04:16
El Torino de Italia, uno de los equipos con mucha historia en el fútbol del Calcio italiano, oficializó en las últimas horas la llegada del centrodelantero Giovanni Simeone, uno de los hijos del Cholo.

El elenco de la Serie A presentó al futbolista con tres publicaciones particulares que generaron un importante revuelo en las distintas redes sociales por la mezcla de la cultura argentina y el fútbol.

En el primer posteo que se hizo viral, “Los Granates” de Europa subieron un video de una pareja bailando tango.

De este modo, el equipo de la primera división del fútbol italiano anticipó la llegada de su nuevo refuerzo para la zona superior del esquema táctico del técnico Marco Baroni.

En el segundo, el equipo del Viejo Continente subió una fotografía de Giovanni Simeone sentado en un sillón con la característica camiseta granate del Torino.

En la imagen, se observó una frase de incorporación junto a un toro del color del club.” Benvenuto, Cholito”, manifestó la cuenta oficial del Torino F.C en la descripción de su publicación que pudo verse a través de Instagram.

En el tercero, postearon un reel de la pareja bailando tango con Giovanni Simeone observándolos y aplaudiendo. En el final de la presentación, el jugador dijo una frase en italiano que selló el video de redes sociales.

En la descripción de la publicación, el conjunto de camiseta granate escribió: “¿bailamos este tango? “. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por un emoticón de una mujer bailando.

El argentino llegó cedido desde el Napoli; en donde, en total, disputó 103 encuentros con la característica camiseta celeste del elenco de la ciudad de Nápoles (donde brilló nada menos que Diego Armando Maradona), anotó 14 goles y repartió 4 asistencias.

A los 30 años, el hijo del Cholo Simeone firmó un contrato con el Torino hasta 2028, con opción de compra. El préstamo ronda el millón de euros, y otros siete en caso de adquirir su ficha definitiva.

Y además, como dato estadístico, éste será su sexto club desde que llegó al Calcio.

 

