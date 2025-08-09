Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

La Ciudad |Hoy y mañana

Plaza Moreno, epicentro del espectáculo: folclore y atracciones para chicos

Plaza Moreno, epicentro del espectáculo: folclore y atracciones para chicos
9 de Agosto de 2025 | 02:03
Edición impresa

Hoy y mañana, la Plaza Moreno será el epicentro de dos eventos con fines distintos y propuestas artísticas para pasar la tarde. Por un lado, este sábado se celebrará la cultura nacional y mañana un adelanto del Día del Niño.

Según se informó desde la Municipalidad, a cargo de la organización de las actividades, hoy, a partir de las 14 y hasta las 21 se llevará a cabo el Festival de Folklore La Plata Capital, con la participación destacada de Los Tekis y un cronograma de espectáculos integrado por artistas locales.

La grilla incluye los shows de Ezequiel Romano, La Bestia Folk, Fiore Ayllon, La Cincha, Tierra Negra, La Juntada Platense, los payadores Facundo Pistone y Nazareno Peralta, y el Ballet Cimarrón, mientras que la conducción estará a cargo de Daniel Líneas y Carolina Nasif.

Mañana, desde las 13 y hasta las 17 será el turno de celebrar el Día del Niño, en el marco de una propuesta especial para los más chicos que tendrá un cierre mágico con el show de Canticuénticos.

Además del espectáculo central, la jornada contará con estaciones de juegos, deportes, circo y actividades culturales pensadas para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Como en los grandes festejos de la ciudad, el perímetro central de Plaza Moreno estará cerrado durante ambas jornadas para garantizar la seguridad de los asistentes, especialmente de los niños y niñas el día domingo.

LE PUEDE INTERESAR

Discapacidad: alarma entre ONGs de la Región

LE PUEDE INTERESAR

Almuerzo: 116º Aniversario de la “Sociedad Cultural lituana Nemunas”

El operativo de la Municipalidad, a su vez, incluirá la presencia preventiva del sistema de ambulancias Same, estaciones de hidratación, un espacio para niños perdidos y el control de agentes de Seguridad y Control Urbano, quienes trabajarán para garantizar el orden y el normal desarrollo del evento.

En tanto, se aclaró desde la Comuna que el tránsito en la zona permanecerá habilitado, aunque agentes de Control Urbano realizarán tareas de prevención y ordenamiento para facilitar la circulación peatonal durante las actividades que se extenderán a lo largo de ambas tardes del fin de semana.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

A 50 km de La Plata: ¿Quién era el conductor que destrozó una Ferrari que cuesta más de un millón de dólares en Ruta 6?

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

Día del Orgasmo Femenino: mitos, tabúes y claves para disfrutar el sexo en la adultez

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular

Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
+ Leidas

“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

Rojo se sumó a Racing, pero se quedó sin torneo

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más

Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

Economía y elecciones: Milei, en defensa de su modelo

Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros

“Hizo una cadena sólo para hacer campaña”
Últimas noticias de La Ciudad

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas

Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros

Calle 12 otra vez tapizada con los grafitis: malestar entre comerciantes
Policiales
Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso
Las víctimas del fentanilo llegaron a 76 en todo el país
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo
Dos policías detenidos por un “puente chino”
Espectáculos
“Yo ya estuve muerta”: el dolor de Julieta Prandi
Todo por dos pesos: Cande, Juli Poggio y más: los famosos que promocionaron productos no autorizados
Luisa Ranieri: “Lolita Lobosco es muy moderna, no había personajes así”
Vuelve Pity y hay polémica: tocará para 50 mil personas en Vélez
Recomendados para ver “on demand”
Información General
Contra el Alzheimer: destacan dos trabajos argentinos
Murió James Lovell, comandante del Apolo 13
“Frankenstein” ya causa 48% de los casos de Covid
Los números de la suerte del sábado 9 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Podrá verse desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente
Deportes
“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”
Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha
Boca, sin margen de error, juega una final ante Racing
Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River
Rojo se sumó a Racing, pero se quedó sin torneo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla