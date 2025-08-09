Plaza Moreno, epicentro del espectáculo: folclore y atracciones para chicos

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Hoy y mañana, la Plaza Moreno será el epicentro de dos eventos con fines distintos y propuestas artísticas para pasar la tarde. Por un lado, este sábado se celebrará la cultura nacional y mañana un adelanto del Día del Niño.
Según se informó desde la Municipalidad, a cargo de la organización de las actividades, hoy, a partir de las 14 y hasta las 21 se llevará a cabo el Festival de Folklore La Plata Capital, con la participación destacada de Los Tekis y un cronograma de espectáculos integrado por artistas locales.
La grilla incluye los shows de Ezequiel Romano, La Bestia Folk, Fiore Ayllon, La Cincha, Tierra Negra, La Juntada Platense, los payadores Facundo Pistone y Nazareno Peralta, y el Ballet Cimarrón, mientras que la conducción estará a cargo de Daniel Líneas y Carolina Nasif.
Mañana, desde las 13 y hasta las 17 será el turno de celebrar el Día del Niño, en el marco de una propuesta especial para los más chicos que tendrá un cierre mágico con el show de Canticuénticos.
Además del espectáculo central, la jornada contará con estaciones de juegos, deportes, circo y actividades culturales pensadas para toda la familia, con entrada libre y gratuita.
Como en los grandes festejos de la ciudad, el perímetro central de Plaza Moreno estará cerrado durante ambas jornadas para garantizar la seguridad de los asistentes, especialmente de los niños y niñas el día domingo.
El operativo de la Municipalidad, a su vez, incluirá la presencia preventiva del sistema de ambulancias Same, estaciones de hidratación, un espacio para niños perdidos y el control de agentes de Seguridad y Control Urbano, quienes trabajarán para garantizar el orden y el normal desarrollo del evento.
En tanto, se aclaró desde la Comuna que el tránsito en la zona permanecerá habilitado, aunque agentes de Control Urbano realizarán tareas de prevención y ordenamiento para facilitar la circulación peatonal durante las actividades que se extenderán a lo largo de ambas tardes del fin de semana.
