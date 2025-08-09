Discapacidad: alarma entre ONGs de la Región

El veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad también generó un fuerte reclamo en la Región. Familias y profesionales advierten que la decisión profundiza la crisis existente, marcada por la falta de apoyo y recursos para sostener servicios esenciales de educación, salud y rehabilitación destinadas a personas con discapacidad.

La iniciativa que aprobó el Senado de la Nación y el presidente Javier Milei vetó el lunes pasado, propone regularizar el pago a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas, entre otras cuestiones que viene reclamando el área en un contexto de recortes y demoras en los pagos, que dificulta la continuidad de terapias y tratamientos.

Según advirtieron diversas organizaciones de personas con discapacidad al expresar su preocupación, la decisión del gobierno se traduce en una reducción de recursos para terapias y tratamientos, una menor cobertura de prestaciones básicas en salud y educación y en atrasos o recortes en los pagos a profesionales, centros y transportistas.

Julián Vázquez, integrante de la “Asociación azul por la vida independiente de las personas con discapacidad”, se refirió al veto y sostuvo: “Nos parece un retroceso y un recorte arbitrario. Siempre se la agarran con quienes menos tienen, con quienes estamos más al margen de la sociedad, cuando en realidad no tendríamos por qué estarlo”, expresó.

Desde la Red Padres y Familias TEA de La Plata, Berisso y Ensenada, ONG que visibiliza la problemática de las personas con autismo, su presidenta Débora Barani afirmó que “la ley era una esperanza para miles de familias que luchan por los derechos de sus hijos con discapacidad. Su veto borra años de trabajo y nos deja más vulnerables ante un Estado que mira para otro lado.”

La situación también afecta a los prestadores de servicios, debido a la falta de pagos y a la ausencia de actualización en los aranceles establecidos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, medida que el proyecto contemplaba.

Jorge Avelleir (MP 72.719) es psicólogo especializado en autismo y colabora con la Red de Padres y Familias TEA y al respecto advirtió que “los honorarios profesionales no alcanzan a cubrir los costos reales del trabajo terapéutico y educativo. Sin ese reajuste, muchos no podrán seguir acompañando a sus pacientes y las instituciones especializadas, escuelas especiales, centros terapéuticos, corren el riesgo de cerrar sus puertas”.

En el contexto sigue la lucha. “Estamos de pie porque retroceder no es opción”, afirmó Barani.