Arrancó el torneo Clausura del básquet local

La naranja volvió al aire en el básquet local, luego de algunas semanas de receso. De esta forma, el Torneo Clausura de la Asociación de Básquet Platense dio inicio con varias sorpresas en todas las categorías.

En este sentido, Reconquista el actual campeón de A1, que no se coronaba desde 1987, tropezó en el inició, tras caer 90-57 ante Reconquista en 13 y 58. El Griego dominó los cuatro cuartos sin inconvenientes, e hizo valer su localía, tomándose revancha de la caída por el Apertura.

Por su parte, el subcampeón de la máxima categoría, cayó en condición de local 79-85 ante Estudiantes. El Amarillo comenzó con una victoria parcial, pero no la pudo mantener la ventaja, y el Pincha con un Vallejos a todo ritmo (convirtió 27 puntos), se llevó el triunfo.

Quien tuvo un gran debut y se llevó todas las miradas fue Gonnet que tras su estreno en la máxima categoría, venció 89-85 a Platense en el gimnasio Julio Costas. En un partido electrizante, el Celeste superó al Tricolor por muy poco, pero el trabajo de los hermanos Ferraro fue circunstancial para llevar el triunfo a la zona norte de la Ciudad. En otro partido para alquilar balcones, Banco Provincia ganó 68-63 ante Universal en City Bell. Banco mantuvo la ventaja de forma discreta durante todos los cuartos, y pudo aguantar hasta el final.

Con estos resultados, Atenas (2p) se encuentra en lo más alto de la tabla de posiciones de la A1, seguido de Estudiantes (2); Banco Provincia (2); Gonnet (2); Platense (1); Universal (1); Unión Vecinal (1) y Reconquista (1).

Por otro lado, la segunda fecha dará inicio el martes venidero desde las 21.30. Al respecto, Atenas recibe a Platense en el Dante Demo, Reconquista en 40 y 15 frente a Banco Provincia, Universal se mide con Unión Vecinal en el gimnasio Angel Trotta Santoro de avenida 25. La única excepción de la jornada será la de Estudiantes y Gonnet que jugarán el miércoles en el mismo horario en el Polideportivo UNO.

unlp cayó en la a2

En la otra zona de la Asociación del Básquet Platense, todos los locales se hicieron fuertes en sus sedes y se quedaron con las victorias.

En este sentido, UNLP perdió en su visita a Ensenada 75-73 ante Náutico. Por su parte, Hogar Social se impuso 73-65 frente a Astillero. En tanto, Meridiano V hizo lo propio 83-70 ante Juventud. Mientras que San Vicente le ganó 81-74 Asociación Mayo.

La segunda jornada de la categoría se desarrollará el miércoles, con Astilleros y Náutico como el plato fuerte. Meridiano V se mide ante San Vicente. Juventud con Hogar Social, y la UNLP ante Mayo, aunque el partido se disputará en el Club Mayo.

Por otro lado, en la segunda categoría de CAB, más precisamente en la B1, Atenas “B” se impuso 64-53 ante Platense “B”. Villa San Carlos “A” perdió por la mínima en Berisso 72-71 con Sud América “A”. Tolosano venció a Capital Chica “A” por 66-60. En tanto, Universitario ganó 62-56 al CEYE. La fecha 2 se disputará el jueves con: Capital Chica - Universitario, Tolosano - Villa San Carlos, Sud América - Atenas y Platense - CEYE.