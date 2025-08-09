San Carlos se prueba ante el complicado Brown (A)

Villa San Carlos, que lidera las posiciones en el torneo Clausura de la B Metropolitana, intentará esta tarde mantenerse en lo más alto cuando a partir de las 15 enfrente, en el Lorenzo Arandilla, a Brown de Adrogué, en uno de los partidos más destacados de la octava fecha.

El encuentro será dirigido por el árbitro Wenceslao Meneses y será televisado por la señal TyC Sports Play.

El Celeste llegó a la punta del torneo gracias a la victoria por 2-0 sobre Argentino de Merlo y también porque el campeón del Apertura, Ferrocarril Midland, tuvo fecha de descanso.

Y el objetivo de esta tarde es precisamente intentar conservar el primer puesto, enfrentando un duro adversario como Brown de Adrogué, que si bien aparece con 8 puntos (a siete de la punta), está peleando por ingresar al Torneo Reducido.

Para este compromiso de importancia, el entrenador Pablo Miranda, que también juega al misterio a la hora de dar a conocer el equipo, pondría en cancha los mismos once que ganaron en la fecha pasada, aunque la confirmación oficial se conocerá minutos antes del comienzo del partido.

O sea que la probable formación sería con Tomás Akimenco; Alejo Lloyaiy, Felipe Guallama, Franco Ojeda y Santiago Díaz; Angel Acosta, Augusto Pontón, Francisco Cairo y Alejandro Lugones; Matías Samaniego y Emanuel Zagert.

Por el lado del Tricolor, el entrenador Fabián Lisa tampoco tiene confirmada la alineación titular, ya que algunos jugadores llegan tocados tras el partido con Real Pilar y se los esperará hasta último momento para saber si pueden formar parte del once.

Ayer, en el comienzo de la fecha, Acassuso 1 (Hermoso), Real Pilar 0. Y al cierre de la presente edición se enfrentaban Midland vs. Sp. Italiano.

Hoy a las 14:30, Laferrere vs. Comunicaciones; a las 15:30, Flandria vs. San Martín de Burzaco y Argentino de Quilmes vs. Deportivo Merlo. Y a las 17 lo harán en el Bajo Belgrano, Excursionistas vs. UAI Urquiza.