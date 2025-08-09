Cambaceres necesita regresar a la victoria

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Defensores de Cambaceres tiene una nueva oportunidad de regresar al triunfo. Después de tres caídas al hilo, y un empate (1-1 con Claypole, en la fecha pasada), el Rojo quiere reencontrarse con el triunfo para que vuelva el optimismo. Con ese objetivo, recibe esta tarde desde las 15.30 a Deportivo Español, por la 21ra. fecha (8va. de las revanchas) de la zona “A” del campeonato de Primera “C”, y con el arbitraje de Manuel Girett.
El empate conseguido en la cancha de Claypole debe ser un punto de inflexión en el torneo.
Para sostener la esperanza de meterse en la zona de equipos que clasifican al reducido, Cambaceres debe empezar a ganar seguido. Para ello necesita encontrar una regularidad que precisamente no caracterizó a este equipo en la que va de la temporada. Luego de esa racha de victorias parecía que podía encontrar el rumbo, pero luego las tres derrotas frenaron ese andar.
A medida que recupera algunos jugadores suspendidos y lesionados, el elenco de Ensenada tiene que hacerse fuerte desde el convencimiento y desde la necesidad de un protagonismo mayor, en una competencia que tiene regularidad en la mayoría de los equipos concursantes.
Por su parte, Deportivo Español es un equipo con ambiciones y un grande de la divisional. No regala absolutamente nada y saldrá a buscarlo con su clásico esquema 3-4-3, con algunas variantes desde los nombres respecto de su último encuentro.
Como ya es habitual en él, Agustín Costantini se guarda el equipo hasta el comienzo del partido. No hay indicios de cómo formaría ni las variantes que podría realizar. No obstante, la probable formación sería con Facundo Collazo; Benjamín Duarte, Lisandro Reyes Vitale, Valentín Lombardi y Facundo Odello; Tomás Baglieri, Matías Domínguez, Esteban Coronel, Adrián Alfonzo; Franco Romero y Nicolás De Benedetti.
Hoy a las 13:15, C. Córdoba-Lugano; a las 15:30, Camioneros-Paraguayo; Yupanqui-Argentino (R); Juventud Unida-Luján y C. Español-Atlas; A las 17, Lamadrid-Cañuelas y Sp. Barracas-Ballester.
