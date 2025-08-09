Tras el receso, se reanuda el Clausura de la Liga Amateur

Después de las vacaciones de invierno y de las lluvias, que impideron el desarrollo de la jornada, esta tarde a partir de las 15 se reanuda el torneo Clausura de la Liga Amateur Platense, con la disputa de la segunda jornada en las tres divisiones.

En Primera División, habrá partidos de interés, como el que sostendrán en Berisso (8 y 169) Estrella y Nueva Alianza, dos equips que arrancaron con suerte dispar esta segunda parte de la temporada.

La Cebra viene de superar por 3-2 a Las Malvinas, en un partidazo; mientras que el albinegro de El Retiro, tropezó de local ante ADIP, que vuelve a perfilarse como uno de los candidatos.

Unidos de Olmos, por su parte, el vigente campeón del Apertura, enfrenta de local (184 entre 43 y 44) a CRIBA, en un duelo donde el azulgrana buscará abrochar una nueva victorias para poder consolidar sus aspiraciones de poder repetir el título.

La fecha se completa: Fomento vs. Polideportivo Gonnet (58 y 132); Evertton vs. Círculo Cultural Tolosano /7 y 629); Asociación Brandsen vs. San Lorenzo (52 y 161); ADIP vs. CRISFA (10 y 485) y CF. Ringuelet vs. Alumni (8 y 528).

la primera b mete segunda

La B liguista también tendrá esta tarde el desarrollo de la segunda fecha. En un duelo de ganadores, Romerense, en su reducto de 517 y 168, espera por Villa Montoro, que apostó sus cartas a pelear los primeros puestos.

Peñarol, en tanto, el vigente campeón del Apertura, tendrá por delante una prueba exigente, cuando visite a Tricolores, que hace de local en CRIBA (2 y 611).

Además, Curuzú vs. Expreso Rojo (411 y 21A); Porteño vs. Villa Lenci (Mitre y Alsina, Ensenada); 5 de Mayo vs. Talleres (Quintana y Uruguay, Ensenada); Argentino (J) vs. Defensores (18 y 460); C. Rural vs. San Martín (66 y 174) y For Ever vs. La Plata FC (21 y 78).

Y por el Proyección (segunda fecha) jugarán NV. Argüello vs. San Juan (B) (127 entre 8 y 9); U. del Dique vs. 9 de Julio (47 y 129); Pol. Gonnet vs. Universitario (501 y 141) y A. Popular vs. Los Dragones (117 y 532).