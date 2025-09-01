Santa Rosa “light”, pero se aguardan más lluvias

Agosto terminó lluvioso y septiembre comienza de igual forma, en lo que resulta un capítulo “liviano” con respecto a los anuncios que se habían realizado para el último fin de semana de agosto, con la denominada ciclogénesis y la tormenta de Santa Rosa.

La jornada del domingo en La Plata se presentó con un clima desapacible: neblina, llovizna persistente y cielo completamente cubierto marcaron la madrugada, con una temperatura mínima de 12°C que por la tarde alcanzó apenas los 18°C.

Desde las 8.30 comenzaron a registrarse las primeras lluvias provenientes del norte y noreste, según informó la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado chaparrones durante todo el día y viento moderado del este. Sin embargo, la tormenta que se esperaba con fuerza terminó reducida a lloviznas constantes, sin generar complicaciones ni temor entre los vecinos de la Ciudad, a diferencia de lo ocurrido semanas atrás, cuando hubo zonas de La Plata con más de 140 milímetros de agua caída.

Al cierre de esta edición se aguardaba que la lluvia se intensifique con un pronóstico que preocupaba: incluyó fuertes vientos y granizo.

Hasta las 19 las tres zonas que registraron más precipitaciones fueron Villa Elisa, Villa Elvira, Tolosa, Altos de San Lorenzo y City Bell, entre 24 y 29 milímetros, según informó el servicio de Hidrometeorología de la Comuna, según los datos tomados hasta las 19 del domingo.

Durante la última jornada de agosto la nubosidad se mantuvo casi plena: 99 por ciento durante el día y 100 por ciento al llegar la noche. Las ráfagas de viento alcanzaron los 41 kilómetros por hora y se intensificaron hasta los 57 km/h en las últimas horas de la jornada.

ALERTA AMARILLA

Las miradas ahora están puestas en lo que ocurrirá hoy.

El SMN emitió una alerta amarilla para La Plata, Berisso y Ensenada desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes. El informe advierte que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

“Se espera que las tormentas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, informaron fuentes oficiales.

Esta previsto que la jornada de hoy pueda ser la más adversa de la semana: desde la madrugada y hasta la tarde se esperan tormentas intensas, con ráfagas cercanas a los 50 km/h. La mínima se ubicará en 10 grados y la máxima en 16 grados.

Cómo seguirá el clima en la semana

Tras el temporal, el martes se presentará con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y noche. La temperatura se moverá entre 7 y 16 grados. El miércoles habrá un repunte con mínima de 8 grados, máxima de 17 grados y cielo soleado.

El jueves llegará con un nuevo descenso térmico: mínima de 4 grados, máxima de 14 grados.

Finalmente, el viernes 5 se anticipa como el día más frío de la semana, con una mínima de apenas 2 grados y la marca máxima alcanzaría los 12 grados.