Adorni habló de la polémica por atención a discapacitados

El candidato a diputado provincial por La Plata de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Adorni se refirió este fin de semana a la polémica por la negación del gobierno a incrementar los montos de atención a discapacitados y las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y sostuvo que está “convencido de que es una operación, parte de lo que es la política en la Argentina”.

Al mismo tiempo, remarcó que las personas con discapacidad “son víctimas de todo lo que se hizo mal y de las malas gestiones” anteriores pero lanzó que si alguien presenta una condición de ese estilo, “lo tiene que demostrar”. Y cuestionó que “hay empleo militante” en la provincia de Buenos Aires.