La oposición va por más: discapacidad y decretos

Con el interbloque kirchnerista a la cabeza, la oposición buscará sesionar esta semana para aprobar el proyecto que regula la legislación de decretos e insistir con el proyecto que declara la emergencia en discapacidad. El día y la hora se definirá en una reunión a concretarse en el inicio de la semana. No descartaban que las puertas del recinto se abran el miércoles, según confiaron fuentes legislativas.
De esta manera, las bancadas opositoras, muchas de las cuales jugaron con el gobierno de Javier Milei, intentarán limitar el uso, principalmente, de los decretos de necesidad y urgencia; herramienta de la que el presidente hizo uso y abuso para muchos senadores.
La iniciativa obtuvo un rápido y curioso despacho en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la cordobesa Alejandra Vigo, en el que confluyeron el kirchnerismo, la UCR, PRO y otros provinciales. Establece un plazo de 90 días corridos para su aprobación por ambas cámaras o se considera “derogado” dejando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.
También se sumaría a la eventual sesión la insistencia del proyecto que declara la emergencia en el área de discapacidad -vetada por Milei-, que ya cuenta con la media sanción de Diputados. Necesita ser aprobada por dos tercios algo que se da por hecho en la Cámara alta.
