El Mundo |LA CRISIS EN MEDIO ORIENTE

El ejército israelí abatió al portavoz del grupo terrorista Hamás en Gaza

El ejército israelí abatió al portavoz del grupo terrorista Hamás en Gaza

El portavoz Abu Obeida

1 de Septiembre de 2025 | 02:54
Edición impresa

Israel anunció que abatió al portavoz del brazo armado del movimiento extremista islámico Hamás en la Franja de Gaza y dijo que perseguirá a sus líderes incluso en el extranjero, mientras su ejército continúa su ofensiva sobre un territorio hambriento y devastado por la guerra.

La víctima del más reciente golpe israelí a la cúpula de Hamás fue Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Ezedin Al Qasam, quien durante años apareció habitualmente en los mensajes en video de los milicianos palestinos.

La baja fue adelantada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyau y posteriormente confirmada por su ministro de Defensa, Israel Katz, quien señaló en la red social X que Obeida había sido “eliminado en Gaza”.

Poco antes de este anuncio, Hamás había confirmado la muerte del presunto líder del grupo en Gaza, Mohamed Sinwar, más de tres meses después de que Israel afirmara haberlo matado en un bombardeo en Jan Yunis (centro de la franja), en mayo pasado.

La alta dirección de Hamás ha sido diezmada por Israel durante los casi 23 meses de guerra en Gaza y el Estado hebreo ha prometido aniquilar a los cuadros restantes, incluso en el extranjero, tras el feroz ataque a suelo israelí del 7 de octubre de 2023.

“Esto no es el final. La mayor parte del liderazgo de Hamás está en el extranjero y también llegaremos a ellos”, dijo, por su parte, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir.

En el frente de guerra, intensos bombardeos israelíes dejaron ayer al menos 24 muertos en distintos puntos de la franja, entre ellos Ciudad de Gaza, la urbe más grande del enclave palestino, según la Defensa Civil gazatí. Israel prepara una ofensiva contra la ciudad, ha aumentado los bombardeos y ha advertido de que hay que evacuar el área.

“Tenemos miedo de la noche y de ir a dormir en nuestras carpas”, relató Iman Rajab, residente de un campamento de desplazados atacado en el barrio de Maqusi. “Rezamos a Dios para que la guerra termine porque estamos cansados de los desplazamientos, tenemos miedo y hambre”, sostuvo.

El ataque de Hamás a Israel en 2023 dejó 1.219 personas muertas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras israelíes. De las 251 personas secuestradas ese día por Hamás, 47 siguen cautivas en Gaza, de las cuales 20 están vivas y 27 habrían fallecido, según el ejército israelí.

En Gaza, las represalias israelíes han matado a 63.459 personas, en su mayoría civiles, según datos del ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, considerados fiables por la ONU.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

