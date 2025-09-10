Nicki Nicole, a corazón abierto al hablar por primera vez de Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario: cuál será la respuesta de los gremios
Después de semanas de rumores y especulaciones, la cantante rosarina Nicki Nicole habló por primera vez sobre su vínculo con el futbolista Lamine Yamal y lo hizo a corazón abierto: “Estoy muy enamorada y muy feliz”, declaró en Barcelona durante un evento de moda. Con una sonrisa, la artista expresó también: “Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente”, validando públicamente lo que circulaba en las redes.
La relación entre Nicki Nicole (25) y el delantero del FC Barcelona (18) había trascendido hace pocas semanas, cuando ambos compartieron una foto romántica en Instagram para celebrar el cumpleaños de ella. Desde entonces, comenzaron a surgir versiones sobre una posible ruptura, especialmente cuando se eliminaron publicaciones entre ambos de sus perfiles.
“Nicki Nicole”:— Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) September 10, 2025
Porque está reluciente y feliz de ser la novia de Lamine Yamal, quiere estudiar Catalán y todo pic.twitter.com/AEQGpYlUMb https://t.co/XUixOk1xgj
Sin embargo, un video del vestuario de la selección española disipó las dudas: Nico Williams grabó a Yamal sonriente y, al mostrar el fondo de pantalla de su celular, una imagen con Nicki Nicole.
“Hermano, ¿por qué sonríes al móvil?”, le decía Nico Williams, quien captó al futbolista infraganti. “Mi chaval está enamorado”, se burló.
Según se alcanzó a ver en el video, la imagen es de un Lamine sin remera, mientras en su detrás está la cantante argentina rodeándolo con sus dos brazos.
