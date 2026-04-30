Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Salió hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Información General |CADA VEZ MÁS PERSONAS OPTAN POR LIMITAR SU EXPOSICIÓN A REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular

Experiencias comunitarias, estudios científicos y nuevas herramientas impulsan una tendencia que apunta a mejorar la atención, el descanso y la vida social

Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular

Surgen iniciativas para tratar de frenar el uso excesivo de los celulares inteligentes / IA

30 de Abril de 2026 | 03:46
Edición impresa

Desplazarse sin aplicaciones como Google Maps, dejar de revisar redes como Instagram o prescindir de plataformas de música como Spotify: ese fue el desafío que asumió durante un mes un grupo de jóvenes en Estados Unidos, que cambió sus teléfonos inteligentes por dispositivos básicos de tapa.

La experiencia formó parte de “Un mes offline”, una iniciativa impulsada por una startup con el respaldo de una organización comunitaria local, que propone reducir el uso de la tecnología mediante desafíos colectivos. Los participantes recibieron celulares simples, con funciones limitadas a llamadas, mensajes de texto y algunas herramientas esenciales como la aplicación de transporte Uber, sincronizadas con sus dispositivos habituales.

Para muchos, el cambio implicó una ruptura con hábitos profundamente arraigados. Jay West, analista de datos en el sistema de metro de Washington, recordó que en más de una ocasión se sorprendió buscando su teléfono en el bolsillo por reflejo, aun sabiendo que no lo tenía. Incluso situaciones cotidianas, como esperar el micro sin saber cuándo llegaría, se convirtieron en parte del desafío.

El proceso no estuvo exento de incomodidades. La ausencia de herramientas digitales obligó a algunos participantes a adaptarse a dinámicas menos inmediatas: pedir indicaciones en la calle, organizar encuentros con mayor anticipación o recurrir a soportes físicos para el entretenimiento.

Rachael Schultz, por ejemplo, tuvo que consultar a ciclistas para orientarse en la ciudad, mientras que Lizzie Benjamin volvió a escuchar música en CD, desempolvando discos que su padre había grabado años atrás. En tanto, Bobby Loomis, trabajador del sector inmobiliario, señaló que antes del desafío le resultaba difícil ver un episodio completo de una serie sin mirar el celular.

A pesar de esas dificultades iniciales, muchos coincidieron en destacar efectos positivos. Entre ellos, la posibilidad de tolerar el aburrimiento, una sensación que suele evitarse en entornos hiperconectados. “A veces me aburría, y eso está bien”, resumió West durante un encuentro grupal en una huerta comunitaria, donde los participantes compartieron sus experiencias.

LE PUEDE INTERESAR

Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del jueves 30 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

PREOCUPACIÓN CRECIENTE

Especialistas en psicología advierten desde hace años sobre los efectos del uso excesivo de dispositivos móviles. Entre las principales consecuencias se mencionan la disminución de la capacidad de atención, trastornos del sueño y mayores niveles de ansiedad.

En ese contexto, recientes decisiones judiciales también comenzaron a poner el foco en el diseño de las plataformas digitales. Un tribunal de California determinó que redes como Instagram y YouTube pueden ser responsables de fomentar comportamientos adictivos, en un fallo considerado relevante para futuras regulaciones.

Al mismo tiempo, encuestas reflejan un cambio de percepción entre los usuarios más jóvenes. Según un estudio de la consultora YouGov, más de dos tercios de las personas de entre 18 y 29 años manifestaron su deseo de reducir el tiempo que pasan frente a pantallas.

NUEVAS PRÁCTICAS SOCIALES

En respuesta a esta preocupación, comenzaron a proliferar distintas alternativas: aplicaciones que limitan el uso del celular, dispositivos de bloqueo y grupos que organizan desafíos colectivos de desconexión.

En los campus universitarios, por ejemplo, se volvieron habituales las “dietas digitales”, que consisten en períodos de varias semanas sin redes sociales. En paralelo, crecen las reuniones sin pantallas entre amigos, especialmente en grandes ciudades, donde se promueve la interacción cara a cara.

Para el psicólogo Kostadin Kushlev, investigador en la Universidad de Georgetown, prescindir del teléfono inteligente, incluso por períodos breves, puede generar “un mayor bienestar y una mejor capacidad para mantener la atención”. Además, estudios preliminares sugieren que estos efectos podrían sostenerse en el tiempo.

COMUNIDAD Y CAMBIO CULTURAL

Los organizadores de estos programas sostienen que el éxito de la desintoxicación digital no depende solo de dejar el teléfono, sino de ofrecer alternativas que resulten atractivas. En ese sentido, las iniciativas incluyen encuentros semanales, como debates grupales en espacios informales —incluso bares de karaoke—, donde los participantes pueden compartir sus avances y dificultades.

Josh Morin, uno de los impulsores de estos programas en Washington, subrayó que para romper con la dependencia tecnológica es necesario construir “una vida social, comunitaria y enriquecedora” que reemplace el tiempo antes destinado a las pantallas.

UNA TENDENCIA EN EXPANSIÓN

Más allá de estas experiencias puntuales, algunos analistas consideran que se trata de un fenómeno en expansión. Graham Burnett, profesor de la Universidad de Princeton, sostuvo que podría estar emergiendo un movimiento cultural comparable al inicio del ambientalismo en la década de 1960.

Casos como el de Kendall Schrohe, de 23 años, refuerzan esa idea. Tras completar el programa, logró orientarse sin depender de aplicaciones, eliminó su cuenta de Instagram y organizó su propio grupo de “sobriedad digital”, replicando la experiencia en su entorno.

“Adopté una perspectiva optimista y siento que estamos ante el comienzo de algo importante”, afirmó.

Aunque todavía incipiente, la desintoxicación digital gana terreno entre los jóvenes y plantea un interrogante sobre cómo evolucionará la relación con la tecnología en los próximos años, en un escenario donde la hiperconectividad convive con una creciente necesidad de desconexión.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes empató ante el campeón Flamengo pero hizo todo para ganar

VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte

Adorni en el Congreso | La denuncia contra Pagano y el traje que compró en una sastrería de La Plata

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: ¿cuándo cobran los docentes y los estatales?

Destacan investigación del Hospital San Martín

VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”

Sorpresa por un auto particular en medio de Plaza Italia: ¿qué pasó?
Últimas noticias de Información General

Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente

Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas

¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?

Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial
Espectáculos
Comenzó el rodaje de "El Sobrino", la nueva película de Damián Szifron con producción de Netflix
Los números: el rating de Gran Hermano es una caja de sorpresas
Se separaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini: llevaban 16 años juntos 
Intensa y sorpresiva noche en Gran Hermano: cómo quedó la placa de nominados
Convocado para la dulce espera: un futbolista de la Selección Argentina será papá
La Ciudad
La escultura de la Loba Capitolina de Rómulo y Remo volvió a la Plaza Italia
"Peligro total" por el levantamiento de la vereda en 21 entre 63 y 64
Sin agua en los hogares por la rotura de un caño de ABSA en Tolosa
Cuenta DNI activa los descuentos de mayo 2026: uno por uno, todos los beneficios
Autorizan otro aumento de la tarifa del gas a partir de mañana en La Plata
Deportes
Verónica Ojeda contó cómo vivía Maradona: "No había aparatología ni para tomar la presión”
La agenda de Franco Colapinto en el GP de Miami de la Fórmula 1: horario de pruebas, clasificación y carreras
En Brasil hablan de "batalla campal" por el juego de Estudiantes ante Flamengo: "Dos jugadores merecían la roja"
Fernando Muslera, el héroe copero: "Respetaron la historia de Estudiantes"
Estudiantes empató ante el campeón Flamengo pero hizo todo para ganar
Policiales
Violento choque frente a la Estación de Tolosa: una motociclista herida 
VIDEO.- Barrio Norte shockeado por el crimen de la comerciante en La Plata: "Era una mujer muy trabajadora"
Conmoción en La Plata: hallaron sin vida a un hombre en su casa de Gonnet
VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte
Una mujer arrastrada en un robo y el recuerdo de una tragedia cercana

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla