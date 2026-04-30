Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale la nueva tarjeta gratis por EL DIA

Información General |ALARMA POR EL CONTROL ESTATAL

Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas

Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas

Archivo

30 de Abril de 2026 | 03:45
Edición impresa

En Estados Unidos, las actividades cotidianas de los ciudadanos generan una enorme cantidad de datos que son capturados de forma permanente por dispositivos tecnológicos. Desde cámaras de seguridad en viviendas hasta sensores en vehículos y teléfonos móviles, múltiples herramientas registran información sobre desplazamientos, comunicaciones, hábitos de consumo e incluso variables biológicas.

Estos datos, recolectados en gran parte por empresas privadas, son luego comercializados a intermediarios que los procesan mediante inteligencia artificial. El resultado es la construcción de perfiles detallados que permiten inferir conductas, preferencias y estados emocionales.

El rol del Estado estadounidense

En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos accede a grandes volúmenes de información personal mediante la compra de datos a intermediarios comerciales, lo que le permite sortear restricciones legales que sí aplican a la recolección directa.

Además, las agencias federales han fortalecido sus vínculos con empresas tecnológicas para ampliar sus herramientas de vigilancia. Entre los desarrollos en marcha se incluyen sistemas biométricos, plataformas de análisis de llamadas de emergencia y programas capaces de interpretar emociones en redes sociales.

El crecimiento de estas capacidades está respaldado por un fuerte incremento presupuestario en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional recibió fondos inéditos, al igual que organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Estas inversiones se orientan al desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten automatizar el análisis de grandes volúmenes de información y, en algunos casos, anticipar posibles delitos mediante modelos predictivos.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del jueves 30 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?

Límites legales en discusión

El avance de estas prácticas abre un debate en Estados Unidos sobre los límites entre la seguridad nacional y la vigilancia interna. Especialistas advierten que la frontera entre ambas se vuelve cada vez más difusa, en un escenario donde los controles institucionales resultan insuficientes.

A esto se suma que el gobierno impulsa medidas para acelerar la adopción de inteligencia artificial y reducir regulaciones, lo que podría incrementar los riesgos asociados al uso de estas tecnologías.

Datos sensibles y escasa protección

Gran parte de la información recopilada proviene de dispositivos de uso cotidiano, como teléfonos y wearables (dispositivos electrónicos que se usan puestos en el cuerpo y que recopilan datos mientras los utilizás en la vida cotidiana), que registran datos de salud, comportamiento y actividad física. Sin embargo, en Estados Unidos estos datos no siempre están protegidos por leyes específicas, ya que muchas empresas tecnológicas no son consideradas proveedores de salud.

El consentimiento de los usuarios, generalmente otorgado al aceptar términos y condiciones extensos, permite que la información sea recolectada y comercializada en un mercado con escasa regulación.

Aunque la legislación estadounidense contempla protecciones como la Cuarta Enmienda, expertos sostienen que el uso masivo de datos adquiridos por el Estado podría estar eludiendo estos principios.

En este contexto, la falta de leyes específicas sobre privacidad y el avance de la inteligencia artificial plantean la necesidad de actualizar el marco normativo. El desafío, coinciden analistas, será equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de los derechos individuales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más
+ Leidas

Hizo todo para ganar: el Pincha le empató al campeón

Copa Libertadores: en un durísimo partido Estudiantes empató 1 a 1 con Flamengo

Pereyra evalúa apostar todo o dosificar cargas

“El complemento fue nuestro, tenemos que mejorar en la definición”

El próximo destino del Pincha será Perú

Los números de la suerte del jueves 30 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

Puso todo lo que tiene en una noche muy brava y ante un rival de alto nivel

Un respaldo inédito
Últimas noticias de Información General

Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular

¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?

Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial

Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo
Policiales
Horror en Barrio Norte: mataron de un balazo a una comerciante
Una mujer arrastrada en un robo y el recuerdo de una tragedia cercana
“La verdad científica se impuso ante la mentira”
Hallan sin vida a uno de los pescadores perdidos
El entrenador de boxeo acusado de abuso sexual quiere declarar
Deportes
Hizo todo para ganar: el Pincha le empató al campeón
Puso todo lo que tiene en una noche muy brava y ante un rival de alto nivel
Carrillo, cerca de igualar la marca de dos históricos
Noche de Copa: ya es un clásico de la Libertadores
“El complemento fue nuestro, tenemos que mejorar en la definición”
La Ciudad
Otro golpe: el micro sube 11%: siguen las quejas por la baja frecuencia
Armas, bullying escolar y un combo explosivo: el panorama alarmante que se da en la Región
“Almohadazo” contra los ruidos en Malvinas
Destacan investigación del Hospital San Martín
YPF volvió a subir la nafta y el gasoil
Espectáculos
"Me vas a extrañar": Pablito Lescano y Cecilia Calafell, separados tras más de dos décadas
Carlos Rottemberg aseguró que a Mirtha Legrand "le afectó mucho" la muerte de Luis Brandoni
Los Rolling Stones sorprendieron con un video del show en La Plata y desataron la ilusión de los fans
María Becerra "cantó" su crítica sobre el contexto que vive el país: "Un jubilado no debería seguir laburando"
El amor salió de boxes: Franco Colapinto y Maia Reficco, "a fondo" en las playas de Miami 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla