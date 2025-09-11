Tras las legislativas municipales del domingo pasado, el Concejo Deliberante sesiona esta mañana, con una batería de temas que incluyen la presentación de distintos proyectos presentados por los bloques legislativos, vinculados, especialmente a seguridad y salarios municipales.

Los ediles sancionaron un proyecto elaborado por el Parlamento Juvenil local, que integran estudiantes secundarios, consistente en establecer la obligatoriedad del aprendizaje del lenguaje de señas para los empleados del deliberativo local.

En tanto, la concejal de La Libertad Avanza Florencia Defeo cuestionó los bajos salarios que perciben los trabajadores municipales y sus derechos laborales. Desde su misma bancada, Guillermo Bardón, presentó un proyecto para la creación de “corredores escolares seguros” en avenidas y caminos centrales, que van desde las paradas de micros hasta las escuelas, donde, además, exista presencia de la guardia urbana en horario de ingreso y egreso de los establecimientos.

