Desde el Gobierno insisten en "que sin dudas cometimos errores" aunque ratifican que "no vamos a modificar el rumbo"
Desde el Gobierno insisten en "que sin dudas cometimos errores" aunque ratifican que "no vamos a modificar el rumbo"
Paradoja electoral: el PJ bajó su caudal de votos pero ganó con claridad
"No somos criminales, fuimos por el sueño americano": así fue la llegada de los argentinos deportados por Trump
Agua marrón y canillas secas, dos problemas que provocan angustia en distintos barrios de La Plata
En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario
Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
Ante la aparición de Evangelina Anderson: qué hizo y cómo fue la reacción de la esposa de Leandro Paredes
11 fotos impactantes del atentado a las Torres Gemelas: a 24 años del 11-S
¿Qué se sabe del tiroteo fatal de Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA?
Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios
Gimnasia piensa en Unión: Briasco se perfila para ser titular por Hurtado
VIDEO. Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”
Un ranking ubica a La Plata entre las ciudades en donde más se come milanesas
Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa
Escándalo en el Caribe: un pasajero saltó de un crucero para evitar pagar una deuda millonaria en el casino
Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son
La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC
Feriado por el Día del Empleado de Comercio: cuándo cae, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este jueves 11 de septiembre
VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
Se conmemora en La Plata y el país el Día del Maestro: la imponente figura de Sarmiento
Gestos ambiguos ponen en duda el diálogo con los gobernadores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los concejales debaten la presentación de diversos expedientes ingresados por las distintas fuerzas políticas. Seguridad y salarios municipales, los reclamos de la oposición
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
Tras las legislativas municipales del domingo pasado, el Concejo Deliberante sesiona esta mañana, con una batería de temas que incluyen la presentación de distintos proyectos presentados por los bloques legislativos, vinculados, especialmente a seguridad y salarios municipales.
Los ediles sancionaron un proyecto elaborado por el Parlamento Juvenil local, que integran estudiantes secundarios, consistente en establecer la obligatoriedad del aprendizaje del lenguaje de señas para los empleados del deliberativo local.
En tanto, la concejal de La Libertad Avanza Florencia Defeo cuestionó los bajos salarios que perciben los trabajadores municipales y sus derechos laborales. Desde su misma bancada, Guillermo Bardón, presentó un proyecto para la creación de “corredores escolares seguros” en avenidas y caminos centrales, que van desde las paradas de micros hasta las escuelas, donde, además, exista presencia de la guardia urbana en horario de ingreso y egreso de los establecimientos.
EN DESARROLLO
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí