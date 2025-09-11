Impulsan un programa para el control del uso de las motos en La Plata

Laura Romoli

Un proyecto para regular el uso de las motos en nuestra ciudad fue presentado hoy en el Concejo Deliberante, a fin de contener los disturbios y el caos vehicular que provocan, en muchos casos, las infracciones de algunos de estos conductores, así como las reiteradas concentraciones de motociclistas, fuente de constantes quejas por parte de los vecinos.

La iniciativa presentada por la edil de ASAP Nuevas Generaciones, Melany Horomadiuk, y que ahora pasó a la comisión de Tránsito y Transporte, propone la prohibición de circulación de motos cuyo nivel sonoro supere los límites establecidos por las normativas nacionales, a partir de la realización de mediciones periódicas por parte de Control Urbano con sonómetros homologados.

Además, en su articulado, el proyecto establece que las motos deberán contar con silenciador reglamentario y que sus conductores deberán portar licencia, seguro, cédula, casco y chapa patente legible.

Por otra parte, se establece la realización de operativos de control los fines de semana, entre las 19 y las 3 de la mañana. Y explicita la prohibición de circular, permanecer y concentrarse a los motociclistas en plazas, parques y zonas residenciales

El proyecto de ordenanza también crea corredores de circulación segura para los motovehículos, a fin de evitar el tránsito masivo en zonas sensibles como hospitales, centros culturales y áreas residenciales.

De todos modos, la iniciativa prevé que el Municipio contemple la asignación de un predio donde los motociclistas puedan congregarse sin alterar la tranquilidad de la comunidad.

La iniciativa obedece a las crecientes quejas que los vecinos presentan en distintos barrios de la Ciudad, a causa del uso indiscriminado de motociclistas que provocan ruidos molestos y ponen en riesgo a peatones y automovilistas, fundamentalmente en horas de la madrugada. Ejemplos de ello son los vecinos de la plaza Malvinas y de trabajadores, familiares y pacientes de hospitales como el Instituto Médico Platense y San Martín, dos nosocomios ubicados en la avenida 1, que padecen los trastornos.