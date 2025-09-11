Con donación Tripera, campaña por Isabella: necesita viajar a México para mejorar su vida

Isabella tiene apenas dos años de vida, pero ya conoce de cerca lo que significa la palabra lucha. Nació en Berazategui con citomegalovirus congénito, una infección poco frecuente pero de alto impacto en la salud de los bebés, que en su caso derivó en epilepsia refractaria y parálisis cerebral. Sin embargo, como cuentan sus seres queridos, “con su sonrisa nos enseña cada día el verdadero significado de la fuerza y la esperanza”.

Hoy su familia y toda una comunidad se unieron en una campaña para que pueda viajar a México y acceder a un tratamiento innovador que podría mejorar notablemente su desarrollo y su calidad de vida. El desafío es grande: la meta económica está fijada en 50 mil dólares, una cifra difícil de alcanzar sin ayuda, pero que abre la posibilidad de un futuro más prometedor para la niña.

Para acercarse a ese objetivo, familiares y amigos organizan rifas y sorteos solidarios, que no solo permiten recaudar fondos sino también visibilizar la causa. Entre los premios ya confirmados hay objetos con gran valor sentimental, como una camiseta de Gimnasia autografiada por los jugadores y donada por el exfutbolista Lucas Lobos, que se sumó a la movida con entusiasmo.

Quienes deseen colaborar tienen distintas opciones: pueden donar un producto o servicio para ser sorteado, participar de las rifas o realizar aportes directos. Los contactos habilitados son los números 11-2157-2306 y 11-6745-3840 (Rodrigo Oliva, el padre), además de la cuenta de Instagram @isabella.miacoiris, donde se difunden las novedades de la campaña. Las contribuciones económicas se realizan en cuentas a nombre de la madre de Isabella, Denise Caimi.

El citomegalovirus congénito es considerado por especialistas una “amenaza silenciosa” porque puede transmitirse durante el embarazo y generar secuelas neurológicas severas en los recién nacidos, aunque no siempre es diagnosticado a tiempo.

“Estamos convencidos de que si cada uno aporta un granito de arena, Isabella va a llegar a México. Su sonrisa merece esa oportunidad”, repiten los familiares, esperanzados en que la solidaridad se multiplique.