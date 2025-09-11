Desde el Gobierno insisten en "que sin dudas cometimos errores" aunque ratifican que "no vamos a modificar el rumbo"
Desde el Gobierno insisten en "que sin dudas cometimos errores" aunque ratifican que "no vamos a modificar el rumbo"
El Teatro del Lago, una joya de La Plata que busca volver a brillar: una por una, las obras previstas
Paradoja electoral: el PJ bajó su caudal de votos pero ganó con claridad
Tras las legislativas del domingo en La Plata, sesiona el Concejo Deliberante
Agua marrón y canillas secas, dos problemas que provocan angustia en distintos barrios de La Plata
Asesinato de Charlie Kirk: teorías, secretos, conspiraciones, un arma pero ningún detenido
11 fotos impactantes del atentado a las Torres Gemelas: a 24 años del 11-S
Ante la aparición de Evangelina Anderson: qué hizo y cómo fue la reacción de la esposa de Leandro Paredes
"No somos criminales, fuimos por el sueño americano": así fue la llegada de los argentinos deportados por Trump
En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario
Gimnasia piensa en Unión: Briasco se perfila para ser titular por Hurtado
VIDEO. Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”
Con la vuelta de un platense, Los Pumas tienen equipo para la revancha con Australia
Con donación Tripera, campaña por Isabella: necesita viajar a México para mejorar su vida
Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios
Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
Un ranking ubica a La Plata entre las ciudades en donde más se come milanesas
Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa
Escándalo en el Caribe: un pasajero saltó de un crucero para evitar pagar una deuda millonaria en el casino
La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC
Feriado por el Día del Empleado de Comercio: cuándo cae, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este jueves 11 de septiembre
VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
Se conmemora en La Plata y el país el Día del Maestro: la imponente figura de Sarmiento
Gestos ambiguos ponen en duda el diálogo con los gobernadores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Isabella tiene apenas dos años de vida, pero ya conoce de cerca lo que significa la palabra lucha. Nació en Berazategui con citomegalovirus congénito, una infección poco frecuente pero de alto impacto en la salud de los bebés, que en su caso derivó en epilepsia refractaria y parálisis cerebral. Sin embargo, como cuentan sus seres queridos, “con su sonrisa nos enseña cada día el verdadero significado de la fuerza y la esperanza”.
Hoy su familia y toda una comunidad se unieron en una campaña para que pueda viajar a México y acceder a un tratamiento innovador que podría mejorar notablemente su desarrollo y su calidad de vida. El desafío es grande: la meta económica está fijada en 50 mil dólares, una cifra difícil de alcanzar sin ayuda, pero que abre la posibilidad de un futuro más prometedor para la niña.
Para acercarse a ese objetivo, familiares y amigos organizan rifas y sorteos solidarios, que no solo permiten recaudar fondos sino también visibilizar la causa. Entre los premios ya confirmados hay objetos con gran valor sentimental, como una camiseta de Gimnasia autografiada por los jugadores y donada por el exfutbolista Lucas Lobos, que se sumó a la movida con entusiasmo.
Quienes deseen colaborar tienen distintas opciones: pueden donar un producto o servicio para ser sorteado, participar de las rifas o realizar aportes directos. Los contactos habilitados son los números 11-2157-2306 y 11-6745-3840 (Rodrigo Oliva, el padre), además de la cuenta de Instagram @isabella.miacoiris, donde se difunden las novedades de la campaña. Las contribuciones económicas se realizan en cuentas a nombre de la madre de Isabella, Denise Caimi.
El citomegalovirus congénito es considerado por especialistas una “amenaza silenciosa” porque puede transmitirse durante el embarazo y generar secuelas neurológicas severas en los recién nacidos, aunque no siempre es diagnosticado a tiempo.
“Estamos convencidos de que si cada uno aporta un granito de arena, Isabella va a llegar a México. Su sonrisa merece esa oportunidad”, repiten los familiares, esperanzados en que la solidaridad se multiplique.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí