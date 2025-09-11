VIDEO.- Las universidades nacionales rechazaron el veto de Milei y convocaron a la marcha federal: "El estado es crítico"

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, rechazó hoy el veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del presidente Javier Milei y confirmó que la prestigiosa casa de altos estudios se sumará a la marcha federal prevista para el día en que la medida se trate en el Congreso de la Nación. A su vez, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional alertaron por la "situación crítica" de las universidades y pidieron a los legisladores que rechacen la reciente decisión del Jefe de Estado que deja sin presupuesto a la educación superior.

"Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos, por el futuro. Hace un año, ambas cámaras del Congreso de la Nación aprobaron una ley similar. Desde la prórroga del presupuesto 2023, las universidades nacionales de nuestro país vienen atravesando una situación crítica y cada vez más incierta", dijo sobre la situación que atraviesa la UBA.

Gelpi aseguró que "la falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión".

El directivo graficó que "la crisis universitaria se agrava día a día. Cuando hablamos de crisis hablamos de investigación científica sin recursos, de desarrollo tecnológico estancado, de salud pública que no puede curar, de producción que se resiente, de innovación que nunca llega, de miles de estudiantes que se quedan sin posibilidades de un porvenir mejor". "En definitiva, hablamos de un país sin futuro", lamentó.

"Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, se va a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año", amplió sobre el panorama que afronta la célebre institución académica.

"La educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina. Como lo reflejan los rankings internacionales es reconocida en todo el mundo", dijo. En esa línea, solicitó: "Es así que apelamos a la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la Ley de Financiamiento de educación universitaria y de recomposición de salarios docentes".

"Sin educación, sin salud y sin ciencia no hay desarrollo posible. No hay futuro para el país", analizó.

“Si no nos dan los fondos entraremos en una situación crítica. Vamos a empezar por apagar luces para que se gaste menos”, lamentó.

En el mismo sentido desde el Consejo Interuniversitario detallaron que "hoy estamos viendo si vamos a poder prender las luces de la universidad y si vamos a poder funcionar en los próximos días".

“Convocamos a la marcha federal y convocamos a la conciencia nacional de nuestros diputados y diputadas para que acompañen a la Ley de Financiamiento Universitario”, ratificaron.