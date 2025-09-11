Golpe a un desarmadero clandestino en Romero

Un operativo de control contra desarmaderos ilegales terminó con la clausura de un predio en Melchor Romero y el secuestro de más de 700 autopartes. El procedimiento se llevó a cabo en calle 158 entre 35 y 36 por personal de la Comisaría 14°.

En el predio se hallaron vehículos con numeraciones de motor y chasis adulteradas o suprimidas, además de gran cantidad de repuestos sin la registración correspondiente. Entre los rodados inspeccionados figuraban un Jeep IKA, un Fiat Duna, un Ford Falcon, un Ford 700 y una Chevrolet, varios de ellos incompletos y sin patente. El conteo oficial arrojó cifras impactantes: 350 puertas, 70 tapas de baúl, 50 capots, 130 paragolpes, 45 tanques de nafta, 45 cubiertas, 22 butacas, 30 tapas de cilindro, 50 paneles de puertas interiores, 25 torpedos, 15 radiadores, 6 alternadores, 12 diferenciales y varios motores de distintas marcas, algunos con numeraciones ilegibles.