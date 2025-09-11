Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

El Mundo

Escándalo en el Caribe: un pasajero saltó de un crucero para evitar pagar una deuda millonaria en el casino

El hombre debía más de 16 mil dólares a la compañía y terminó detenido tras una insólita fuga en pleno puerto de San Juan, Puerto Rico.

Escándalo en el Caribe: un pasajero saltó de un crucero para evitar pagar una deuda millonaria en el casino
11 de Septiembre de 2025 | 07:40

Escuchar esta nota

Un episodio digno de película sacudió el puerto de San Juan, Puerto Rico, cuando un pasajero de un crucero de Royal Caribbean decidió arrojarse al mar para intentar escapar de una deuda de casino que superaba los 16 mil dólares.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana, cuando el Rhapsody of the Seas regresó de Barbados y se preparaba para desembarcar. Según la denuncia presentada en el Tribunal Federal de Puerto Rico, Jey Gonzalez-Diaz saltó al agua alrededor de las 9:15, justo cuando el barco era inspeccionado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Una fuga insólita y un rescate inesperado

Un hombre que pasaba en jet ski lo rescató y lo llevó hasta la orilla, en una escena que sorprendió a todos los presentes.

Poco después, los oficiales localizaron a Gonzalez-Diaz cerca del Capitolio de Puerto Rico. Llevaba encima 14.600 dólares en efectivo, dos teléfonos y cinco identificaciones distintas.

El motivo detrás del salto: una deuda de casino y miedo a los controles

De acuerdo al expediente judicial, Gonzalez-Diaz explicó en español que saltó del barco porque “no quería declarar el dinero que llevaba encima” y temía que le cobraran impuestos por ingresar esa suma al país.

La investigación reveló que el pasajero estaba registrado bajo el nombre de Jeremy Diaz y que debía exactamente 16.710,24 dólares a la compañía, casi todo en gastos de casino y apuestas dentro del crucero.

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción en EE UU: matan a un activista de Trump

LE PUEDE INTERESAR

La cara juvenil del movimiento MAGA y voz influyente del trumpismo

El acusado zarpó de San Juan el 31 de agosto y el último puerto donde estuvo fue en Barbados.

Identidad falsa y una respuesta desafiante

Al revisar sus documentos, los agentes descubrieron que uno de los nombres, Jeremy Omar Gonzalez-Diaz, corresponde a una persona que está detenida en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo desde enero por un caso de narcotráfico y posesión de armas. Gonzalez-Diaz aseguró que se trataba de su hermano.

Leé también: Condenaron a una pareja por la muerte de su bebé: eligieron rezar y usar aceite en vez de llevarlo al médico

Cuando le pidieron que confirmara su identidad, respondió desafiante: “Si fueran buenos en su trabajo, ya lo sabrían”.

Qué le espera a Gonzalez-Diaz tras la fuga

El hombre fue liberado bajo fianza, pero enfrenta cargos federales por intentar evadir los controles de declaración de dinero al ingresar a Estados Unidos. Si lo condenan, podría recibir una multa de hasta 250 mil dólares o una pena máxima de cinco años de prisión.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

Palacios y su mensaje para generar conciencia

Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Últimas noticias de El Mundo

Conmoción en EE UU: matan a un activista de Trump

La cara juvenil del movimiento MAGA y voz influyente del trumpismo

“Asesinato atroz”: Milei le apuntó a la izquierda

Polonia derriba drones rusos en su espacio aéreo con ayuda de la OTAN
Información General
Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz
Marte: hallan rastros de vida microbiana antigua
Empresas contaminantes favorecen más olas de calor
¿Mito o realidad? Los 7 beneficios de tomar una taza de café
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte
Deportes
Se pone en modo Copa del Mundo
La curiosa maldición de los líderes del ranking
¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?
Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Venezuela despidió a Fernando Batista
Policiales
Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa
VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder
VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria
Preocupante cifra de suicidios en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla