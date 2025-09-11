Escándalo en el Caribe: un pasajero saltó de un crucero para evitar pagar una deuda millonaria en el casino

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
El hombre debía más de 16 mil dólares a la compañía y terminó detenido tras una insólita fuga en pleno puerto de San Juan, Puerto Rico.
Escuchar esta nota
Un episodio digno de película sacudió el puerto de San Juan, Puerto Rico, cuando un pasajero de un crucero de Royal Caribbean decidió arrojarse al mar para intentar escapar de una deuda de casino que superaba los 16 mil dólares.
El hecho ocurrió el domingo por la mañana, cuando el Rhapsody of the Seas regresó de Barbados y se preparaba para desembarcar. Según la denuncia presentada en el Tribunal Federal de Puerto Rico, Jey Gonzalez-Diaz saltó al agua alrededor de las 9:15, justo cuando el barco era inspeccionado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Un hombre que pasaba en jet ski lo rescató y lo llevó hasta la orilla, en una escena que sorprendió a todos los presentes.
Poco después, los oficiales localizaron a Gonzalez-Diaz cerca del Capitolio de Puerto Rico. Llevaba encima 14.600 dólares en efectivo, dos teléfonos y cinco identificaciones distintas.
De acuerdo al expediente judicial, Gonzalez-Diaz explicó en español que saltó del barco porque “no quería declarar el dinero que llevaba encima” y temía que le cobraran impuestos por ingresar esa suma al país.
La investigación reveló que el pasajero estaba registrado bajo el nombre de Jeremy Diaz y que debía exactamente 16.710,24 dólares a la compañía, casi todo en gastos de casino y apuestas dentro del crucero.
El acusado zarpó de San Juan el 31 de agosto y el último puerto donde estuvo fue en Barbados.
Al revisar sus documentos, los agentes descubrieron que uno de los nombres, Jeremy Omar Gonzalez-Diaz, corresponde a una persona que está detenida en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo desde enero por un caso de narcotráfico y posesión de armas. Gonzalez-Diaz aseguró que se trataba de su hermano.
Leé también: Condenaron a una pareja por la muerte de su bebé: eligieron rezar y usar aceite en vez de llevarlo al médico
Cuando le pidieron que confirmara su identidad, respondió desafiante: “Si fueran buenos en su trabajo, ya lo sabrían”.
El hombre fue liberado bajo fianza, pero enfrenta cargos federales por intentar evadir los controles de declaración de dinero al ingresar a Estados Unidos. Si lo condenan, podría recibir una multa de hasta 250 mil dólares o una pena máxima de cinco años de prisión.
