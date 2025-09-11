La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
El tiempo se presenta este jueves en La Plata y alrededores con cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 8 grados y máxima de 22, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana, viernes, se espera cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 7 grados y máxima de 18.
El sábado seguirá el buen tiempo con cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 9 grados y máxima de 18, reportó el SMN.
