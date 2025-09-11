Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

La Ciudad

Se conmemora en La Plata y el país el Día del Maestro: la imponente figura de Sarmiento

Se conmemora en La Plata y el país el Día del Maestro: la imponente figura de Sarmiento
11 de Septiembre de 2025 | 07:36

Escuchar esta nota

Es jueves 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en honor a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el "padre del aula" en Argentina y una figura fundamental en la educación latinoamericana. Como se sabe, a raíz de esta emotiva efeméride y en conmemoración al prócer y a la actividad docente, durante la jornada en La Plata no habrá clases en ninguno de sus niveles.

El asueto fue establecido a nivel nacional con adhesión de todas las provincias con el objetivo de valorar la educación y la importancia de los docentes en la sociedad. Esa es la razón por la cual escuelas, jardines y universidades no tendrán hoy actividad educativa.

Día del Maestro: ¿por qué esta fecha en particular?

El 11 de septiembre de 1888 falleció Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha se eligió como homenaje a su legado y a su incansable labor en pro de la educación.

En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, se decidió establecer el 11 de septiembre como el Día del Maestro para todo el continente americano. 

Esta decisión se tomó en honor a Sarmiento y como reconocimiento al trabajo de todos los docentes.   

¿Por qué es importante Sarmiento?

Domingo Faustino Sarmiento fue un político, escritor, periodista y educador argentino que dedicó gran parte de su vida a promover la educación en su país. 

Sarmiento consideraba que la educación era la clave para el progreso y el desarrollo de una nación. 

Durante su presidencia, impulsó la creación de escuelas y bibliotecas en todo el territorio argentino, y fomentó la formación de maestros.

¿Qué significa este día?

El Día del Maestro es una oportunidad para reconocer y agradecer la labor de todos los docentes. Es un día para reflexionar sobre la importancia de la educación y el papel fundamental que desempeñan los maestros en la formación de las nuevas generaciones.

¿Es feriado del Día del Maestro?

El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha, que este año cae jueves, es feriado solo para el sector educativo: no tienen clases los alumnos de escuelas en todos sus niveles ni tampoco trabajan docentes y personal del sector educativo. 

En tanto, no representa un feriado a nivel nacional, por lo que el resto de las actividades no tendrá asueto ni el día libre. 

