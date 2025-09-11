Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

La Ciudad

Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este jueves 11 de septiembre

  

Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este jueves 11 de septiembre
11 de Septiembre de 2025 | 07:20

Escuchar esta nota

Segunda semana de septiembre 2025 y Cuenta DNI del Banco Provincia activó los descuentos de este lunes 8 de septiembre. Según se informó, la billetera virtual del BaPro mantiene uno de sus beneficios más solicitados: el reintegros en carnicerías .

Lo cierto es que en un contexto económico desafiante, las promociones de las billeteras digitales se vuelven herramientas clave para ahorrar en compras esenciales. Es por eso que ya están vigentes los descuentos de este mes con la app del banco bonaerenses.

Cuenta DNI: el beneficio más esperado que continúa en septiembre 2025

Durante agosto, los usuarios de Cuenta DNI pudieron disfrutar del descuento más esperado por los usuarios. Se trata del que aplica en carnicerías, granjas y pescaderías. Y este mes estará vigente nuevamente.

Durante septiembre 2025 se anunció que volverá el sábado 20 de septiembre. Se trata de un 35 por ciento de descuento, con tope de $6.000 por día (equivalente a compras por $17.000).

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025

Estos son todos los descuentos previstos para ahorrar con Cuenta DNI en septiembre 2025:

- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20. Tope de $6.000 por jornada, que se alcanza con $17.000 en compras.
- Comercios de cercanía: 20% todos los viernes. Tope de $4.000, lo que equivale a un consumo de $20.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un límite de $6.000 por semana (tickets de hasta $15.000).
- Supermercados y cadenas adheridas: descuentos especiales en diferentes fechas del mes.
- Garrafas: 40% de rebaja en compra y recarga todos los días, con un tope mensual de $12.000 (consumos de hasta $30.000).
- Universidades bonaerenses: 40% en locales adheridos dentro de los campus, con un máximo semanal de $6.000.

La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Además, sigue vigente la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en comercios no alimentarios, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.

 

Plazos fijos en Cuenta DNI

Por otro lado, el Banco Provincia habilitó la constitución de plazos fijos en Cuenta DNI con una tasa promocional del 52%, la más alta del mercado. En los primeros meses de funcionar dicha herramienta, más de 60.0000 usuarios efectuaron inversiones por $150.000 millones.

Asimismo, la billetera virtual sigue adelante con el otorgamiento de préstamos personales. No obstante, se debe aclarar que este beneficio está sujeto a la situación financiera de cada persona.

