Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Copa libertadores

Francescoli: “no sería fracaso sino frustración”

Francescoli: “no sería fracaso sino frustración”

enzo francescoli

12 de Septiembre de 2025 | 02:27
Edición impresa

Enzo Francescoli, director deportivo de River, buscó bajarle el tono a la expectativa generada por la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Aseguró que, en caso de una eliminación, sería un golpe duro, pero no un fracaso: “Sería una frustración muy grande, pero no un fracaso. Sería duro, pero será borrón y cuenta nueva para empezar de nuevo. Estamos convencidos de que este es el camino”, afirmó en diálogo con ESPN.

River atraviesa un calendario exigente: además de la Copa Libertadores, lidera la Zona B del Clausura y debe medirse con Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Pese a ello, Francescoli admitió que el nivel del equipo no ha sido el esperado en las últimas semanas: “Como dijo Gallardo, está cinco puntos y sin jugar bien. Pero hay margen de mejora individual y colectiva. Si River sube dos puntos, no le va a ser fácil a Palmeiras. Lo aseguro”, remarcó.

El ex delantero, que acumula más de una década en la estructura dirigencial del club, explicó cómo es su vínculo cotidiano con Marcelo Gallardo, a quien él mismo eligió para dirigir en 2014 y volvió a traer en 2024.

“Mi decisión fundamental es la elección del técnico. Voy casi todos los días a Ezeiza, me siento al lado de Marcelo para charlar de fútbol. La relación es más simple de lo que todos creen. Hay una persona que toma las decisiones y es Marcelo”, señaló, y agregó que los refuerzos son elegidos en primera instancia por el entrenador.

Sobre la actualidad del plantel, destacó a Franco Armani como “un arquero de equipo grande que te salva siempre”, valoró la evolución física de Juanfer Quintero y habló de Miguel Borja, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre: “Está cómodo, pero la decisión será de Gallardo”.

LE PUEDE INTERESAR

Torneo Clausura

LE PUEDE INTERESAR

El Sevilla de Almeyda busca reafirmar su levantada en España

Francescoli también se refirió al propio Muñeco, de quien dijo verlo más maduro y convencido en su segunda etapa: “Ojalá se quede hasta cuando él quiera. Yo estaría en River hasta el último día de mi vida”, concluyó el Príncipe.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video impactante | El accidente del caballo en La Plata: murió el animal y el jinete pelea por su vida

VIDEO. Billeteras virtuales y la retención de ingresos brutos: opinión de comerciantes y si impacta o no en consumidores

VIDEO. Escándalo en Brandsen: el intendente casi a las piñas con un concejal de su propio partido

Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"

El dólar oficial subió $10 y volvieron a caer las acciones y los bonos

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson
+ Leidas

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores

VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque

Guerra libertaria y pases de factura en la Provincia

El dólar toma envión: y el riesgo país no para de subir

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

Bolsonaro condenado: 27 años de cárcel por golpismo

Los billetes resisten en el pago del alquiler
Últimas noticias de Deportes

Y un día volvió Miguel Russo a las prácticas

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

Gallardo, con dudas para el duelo en UNO
La Ciudad
El mes, cada vez más largo: los platenses frente al achique sin fin
Problemas con la luz y el agua
Casi un mes de inactividad en la UNLP por los paros docentes
Los billetes resisten en el pago del alquiler
PAMI hará una charla de tecnología para adultos
Espectáculos
Viva el amor: quién es el hombre que le robó el corazón a Jen
Sueño frustrado: Jennifer Lopez quiso ser Evita pero Madonna la madrugó
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
La mujer de Hamill es su gran fan y no por “Star Wars”
Whoopi tiene demasiadas cuentas que pagar como para jubilarse
Policiales
Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra
VIDEO. Un joven perdió el control de su caballo y está grave
Kim Gómez: un fallo clave fija el rumbo en la causa
De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé
Arrestan a un deportista de La Plata por grooming
Política y Economía
El dólar toma envión: y el riesgo país no para de subir
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Kicillof apuntó a Milei: “Todavía no escuchó”
Karina Milei en un acto de campaña en Tucumán
Guerra libertaria y pases de factura en la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla