Francescoli: “no sería fracaso sino frustración”

Enzo Francescoli, director deportivo de River, buscó bajarle el tono a la expectativa generada por la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Aseguró que, en caso de una eliminación, sería un golpe duro, pero no un fracaso: “Sería una frustración muy grande, pero no un fracaso. Sería duro, pero será borrón y cuenta nueva para empezar de nuevo. Estamos convencidos de que este es el camino”, afirmó en diálogo con ESPN.

River atraviesa un calendario exigente: además de la Copa Libertadores, lidera la Zona B del Clausura y debe medirse con Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Pese a ello, Francescoli admitió que el nivel del equipo no ha sido el esperado en las últimas semanas: “Como dijo Gallardo, está cinco puntos y sin jugar bien. Pero hay margen de mejora individual y colectiva. Si River sube dos puntos, no le va a ser fácil a Palmeiras. Lo aseguro”, remarcó.

El ex delantero, que acumula más de una década en la estructura dirigencial del club, explicó cómo es su vínculo cotidiano con Marcelo Gallardo, a quien él mismo eligió para dirigir en 2014 y volvió a traer en 2024.

“Mi decisión fundamental es la elección del técnico. Voy casi todos los días a Ezeiza, me siento al lado de Marcelo para charlar de fútbol. La relación es más simple de lo que todos creen. Hay una persona que toma las decisiones y es Marcelo”, señaló, y agregó que los refuerzos son elegidos en primera instancia por el entrenador.

Sobre la actualidad del plantel, destacó a Franco Armani como “un arquero de equipo grande que te salva siempre”, valoró la evolución física de Juanfer Quintero y habló de Miguel Borja, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre: “Está cómodo, pero la decisión será de Gallardo”.

Francescoli también se refirió al propio Muñeco, de quien dijo verlo más maduro y convencido en su segunda etapa: “Ojalá se quede hasta cuando él quiera. Yo estaría en River hasta el último día de mi vida”, concluyó el Príncipe.