Quinteros debutará en el Rojo ante la Academia

Independiente llegó ayer a un acuerdo verbal con Gustavo Quinteros, quien se convertirá en el nuevo entrenador del equipo e iniciará su ciclo ante Racing en el clásico de Avellaneda, del próximo domingo en el estadio Presidente Perón.

Luego de un año y cinco meses, el entrenador Julio César Vaccari renunció el sábado a su cargo tras la derrota ante Banfield y la dirigencia del “Rojo” se movió rápido para cerrar a su reemplazante, que sería Quinteros, de último paso por Gremio de Porto Alegre de Brasil y campeón con Vélez en la Liga Profesional del último semestre del año pasado.

El ex entrenador de la selección de Bolivia viaja hoy hacia Buenos Aires y firmará mañana contrato hasta diciembre de 2026 con el Rojo de Avellaneda. El santafesino de 60 años estará presente en un palco el domingo ante San Lorenzo donde dirigirán los directores técnicos de la Reserva, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

El lunes próximo, 22 de septiembre, iniciará el ciclo del ex jugador de San Lorenzo al mando de Independiente y su debut será, nada más y nada menos, que en el clásico de Avellaneda ante Racing que tendrá lugar el próximo domingo 28 en el estadio Presidente Perón desde las 15.15.

Su última experiencia fue a principios de este 2025 al mando de Gremio de Porto Alegre de Brasil donde dirigió tan solo 18 partidos con ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas.

En estos 20 años de carrera, Quinteros conquistó 13 títulos y está entre los cinco entrenadores argentinos más ganadores de la historia, a cuatro de Ramón Díaz que lidera la estadística.

Más allá de haber estado en el radar de otros clubes del fútbol argentino, finalmente Quinteros tendrá una nueva experiencia en el país para intentar enderezar el rumbo de Independiente.