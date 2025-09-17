Lanús venció a Fluminense y sacó ventaja para la vuelta

Por el choque de ida de cuartos de final de la Sudamericana, Lanús derrotó 1-0 a Fluminense y sacó ventaja para el choque de vuelta que se jugará el próximo martes a las 21:30 en el Maracaná.

Sin dudas, fue un encuentro intenso, donde las mejores chances las tuvieron ambos equipos en el primer tiempo. Sin embargo, por falta de puntería y las buenas labores de los arqueros, el marcador no se movió camino al entretiempo.

En el complemento, el Granate se adelantó pero no estuvo tan fino con la pelota, a excepción de un intento de Bou. Y a los 44´, logró la victoria: tras un buen desborde, Salvió envió un buen centro al área para Moreno, que definió fuerte el 1-0 para el delirio de sus hinchas.