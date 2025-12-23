Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Opinión |Editorial

La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada

La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada
23 de Diciembre de 2025 | 02:30
Edición impresa

A poco menos de dos semanas se reiterará en La Plata una costumbre que se remonta a mediados de la década del 50 –es decir, desde hace algo más de setenta años- cuando un vecino decidió quemar un primer muñeco en 10 y 40 y ese rito, con el correr del tiempo se expandió hasta convertirse en una tradición fidedigna de nuestra ciudad. De modo que, una vez más, estas obras hechas a pulmón por vecinos imaginativos ya pueden verse en plena construcción en los distintos barrios,

Desde luego que además de que constituyen una muestra de creatividad popular digna de elogio, los muñecos erigidos en calles y paseos plantean desafíos en materia de seguridad y obligan a la realización de diversas fiscalizaciones por parte de la Municipalidad.

En lo concerniente a esta cuestión, desde la Comuna se avanzó en el esquema de control para las quemas de muñecos de Fin de Año. Entre las medidas adoptadas, se realizaron reuniones obligatorias en el Centro de Operaciones, destinadas a instruir a los responsables vecinales acerca de las normas de seguridad, los horarios establecidos, las distancias mínimas, los materiales permitidos y el uso de pirotecnia que se encuentra autorizada. Asimismo, se les informó que cada muñeco deberá contar con matafuegos y que personas mayores de edad deben cumplir con la inscripción previa, entre otros requisitos.

Lo cierto es que, con temáticas que van desde grandes producciones cinematográficas hasta personajes pensados especialmente para los más chicos, los momos avanzan entre jornadas extensas de trabajo, altas temperaturas y noches compartidas.

La escena se repite: estructuras que crecen día a día, curiosos que se acercan a mirar y colaborar, y equipos que ajustan detalles para llegar a tiempo a la noche del 31 y madrugada del 1º de enero.

Se trata ciertamente de un arte popular que con sólo maderas, alambres, papeles y coloridas pinturas construye esculturas representativas de ídolos deportivos o artísticos, así como de figuras de la historia, en algunos casos ejecutadas mediante verdaderos conjuntos escultóricos, todos ellos presentados también con singular destreza.

LE PUEDE INTERESAR

Una suave crítica a la cultura del Vaticano

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

La quema de muñecos, sometida a estrictos controles, se ha convertido en una tradición popular fidedigna de La Plata y, por consiguiente, merece que se la rodee de todas las garantías del caso, tal como ha venido ocurriendo con las sucesivas administraciones municipales.

De allí que se vuelva necesario ir generando una creciente toma de conciencia preventiva del tema en la sociedad, hasta lograr que se asuma, en forma generalizada, que en el uso de estos productos debe prevalecer la prudencia. Las campañas deberán apuntar a que la sociedad asuma la importancia de festejar sin excesos, con sumo cuidado en la utilización de la pirotecnia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Los jugadores que deben regresar a Estudiantes

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Nacho Miramón, el otro objetivo que persigue Gimnasia

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Últimas noticias de Opinión

Empleo privado, reforma laboral e informalidad

Una suave crítica a la cultura del Vaticano

La inflación de un dígito: objetivo de mediano plazo

En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
Espectáculos
Cine en Navidad: se estrena “Valor sentimental”, una de las favoritas para el Oscar
La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
Sin vuelta atrás: Gaby quiere cortar el vínculo con los Sabatini
¿Quién es Banksy?: nuevas obras agigantan el misterio
Hackearon a Spotify: grupo de activistas copia toda la música del sitio
Información General
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú
Los números de la suerte del martes 23 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
Policiales
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
Deportes
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca
River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes
Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla