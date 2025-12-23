Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |De cara al 2027

Kicillof abogó por una alternativa nacional

Lo hizo durante un acto en Ensenada con su nuevo Movimiento. “No alcanza con el peronismo”, advirtió

Kicillof abogó por una alternativa nacional

Kicillof durante su discurso en un terreno que le juega de local/na

23 de Diciembre de 2025 | 02:26
Edición impresa

En Ensenada y con dirigentes del sector que lidera, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), dl gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó ayer una reunión en la cual llamó “reforzar la construcción de una alternativa política a esta ultraderecha” en medio de las divergencias en el peronismo y con la mira en las elecciones de 2027.

“El problema es nacional, y la respuesta también tiene que ser nacional. No venimos a repetir la historia, venimos a crear futuro. Nuestra fuerza política tiene una tarea impostergable: dejar de hablarse a sí misma y empezar a hablarle a todos los argentinos”, planteó Kicillof en la charla.

Y agregó: “No alcanza con la Provincia de Buenos Aires. No alcanza con el peronismo. No alcanza con resistir u oponerse. No venimos a lanzar una campaña ni una candidatura. Venimos a reforzar la construcción de una alternativa política”, insistió.

“Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”, expresó el gobernador.

Kicillof remarcó que “hay que brindar una perspectiva de futuro” y darle al pueblo “la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores”.

Por último, subrayó: “Dijimos que íbamos a ser siempre escudo y red para proteger a todos los atacados por las políticas de Milei. Por eso estamos acá reunidos para avanzar con la construcción de una alternativa sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente y sin dejar de convencer”.

En medio de la interna

El encuentro del kicillofismo se produjo en medio de la interna en el PJ que se reavivó tras el revés electoral de octubre frente a La Libertad Avanza (LLA).

En ese marco, las diferencias que existen en el volvieron a aflorar frente al proceso de elecciones de autoridades que se tiene que realizar en el PJ bonaerense, donde tanto La Cámpora como el sector del gobernador quieren tomar el control.

El partido a nivel provincial, comandado por Máximo Kirchner, llamó la semana pasada a elecciones para el 15 de marzo de 2026, con la idea, a priori, de consensuar una lista de unidad para lo que se prevén numerosas y complicadas negociaciones.

El acto de ayer tuvo mucho de simbolismo político por el lugar, Ensenada, un distrito que supo ser un bastión kirchnerista pero donde ahora el intendente Mario Secco cruzó el charco para aliarse con el Gobernador en la interna sin fin del PJ.

“Hay otro camino”, volvió a decir Kicillof, uno de los presidenciables del PJ.

 

