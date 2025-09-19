Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Deportes |El pincha, efectivo fuera de casa

Volvió a marcar de visitante en la Copa y otra vez sufrió una ráfaga

Volvió a marcar de visitante en la Copa y otra vez sufrió una ráfaga

muslera tuvo un buen partido y mantuvo con vida al pincha / afp

19 de Septiembre de 2025 | 04:28
Edición impresa

Estudiantes perdió con el duro Flamengo en el Maracaná por 2-1, pero la serie quedó más que abierta de cara al choque que disputarán el próximo jueves en UNO a partir de las 21:30. Y con el tanto de Guido Carrillo, el Pincha logró marcar en los cinco partidos que disputó como visitante en la actual Copa Libertadores.

En total, convirtió 9 tantos fuera de La Plata: 2 a Carabobo, 3 a Universidad de Chile, 2 a Botafogo, uno a Cerro Porteño y uno a Flamengo ayer.

Por su parte, le volvieron a marcar dos goles en pocos minutos como le ocurrió con Central Córdoba en Santiago del Estero (10 minutos) y ante River (13 minutos), en UNO el pasado fin de semana. Además, volvió a recibir goles en la Copa después de tres partidos con la valla invicta.

UNO DE LOS MÁS RÁPIDOS

El gol que le convirtió Pedro ayer a Estudiantes fue el tercer gol más rápido en la historia de los mano a mano de la Copa Libertadores. Con 14 segundos, el delantero del Mengao se metió en el podio, ya que la tabla la lidera Bolívar Gómez (en contra), quien marcó a favor de Cruzeiro en los octavos de final de la edición 2001 a los 7 segundos. Por su parte, en el segundo lugar está Kaio Jorge, que con Santos marcó en cuartos de final de la edición 2020 a los 11 segundos. Por su parte, en la tabla general, el gol de Pedro se convirtió en el octavo más rápido de la historia de la Copa Libertadores.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha

La Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas: hay zonas en "naranja"

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

"¿Dólar Dodge o Fiat?": estallaron los memes y las críticas porque la divisa tocó los $1.500

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

Otra prueba dramática para la economía argentina

Detectaron medidores de gas adulterados

"En casa va a ser diferente, estamos a un gol": Domínguez, tras la derrota

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales

“La Ley del Garrahan es el sueldo de 66 mil empleados”
Últimas noticias de Deportes

Colapinto puso primera en Azerbaiyán: otra vez en el fondo, pero más rápido que Gasly

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales

VIDEO. Movilización a Río: nunca van a dejar solo al equipo de sus amores
Espectáculos
Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera
¿Censura o sin talento?: Kimmel, suspendido tras sus dichos sobre Kirk
Drama político y familiar: así es “Las maldiciones”, la nueva miniserie de Netflix
Volver al primer amor: Madonna regresa a las pistas de baile
Camilota explotó con Franchín por un “chusmerío”
Policiales
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Procesaron a Morla y a dos hermanas de Diego
Voraz incendio en una cooperativa de Romero
VIDEO. Qué se sabe de la nena que murió en La Plata tras ser embestida por un camión
Política y Economía
Otra prueba dramática para la economía argentina
A pura presión: suben el dólar y el riesgo país
ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Kicillof va por una foto de unidad, con 82 intendentes en Ensenada
Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lule” Menem
La Ciudad
El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas
Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Detectaron medidores de gas adulterados
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Alivio para distribuidoras eléctricas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla