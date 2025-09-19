Volvió a marcar de visitante en la Copa y otra vez sufrió una ráfaga

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada
Estudiantes perdió con el duro Flamengo en el Maracaná por 2-1, pero la serie quedó más que abierta de cara al choque que disputarán el próximo jueves en UNO a partir de las 21:30. Y con el tanto de Guido Carrillo, el Pincha logró marcar en los cinco partidos que disputó como visitante en la actual Copa Libertadores.
En total, convirtió 9 tantos fuera de La Plata: 2 a Carabobo, 3 a Universidad de Chile, 2 a Botafogo, uno a Cerro Porteño y uno a Flamengo ayer.
Por su parte, le volvieron a marcar dos goles en pocos minutos como le ocurrió con Central Córdoba en Santiago del Estero (10 minutos) y ante River (13 minutos), en UNO el pasado fin de semana. Además, volvió a recibir goles en la Copa después de tres partidos con la valla invicta.
El gol que le convirtió Pedro ayer a Estudiantes fue el tercer gol más rápido en la historia de los mano a mano de la Copa Libertadores. Con 14 segundos, el delantero del Mengao se metió en el podio, ya que la tabla la lidera Bolívar Gómez (en contra), quien marcó a favor de Cruzeiro en los octavos de final de la edición 2001 a los 7 segundos. Por su parte, en el segundo lugar está Kaio Jorge, que con Santos marcó en cuartos de final de la edición 2020 a los 11 segundos. Por su parte, en la tabla general, el gol de Pedro se convirtió en el octavo más rápido de la historia de la Copa Libertadores.
