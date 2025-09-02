Moria, al ataque: “Majul es un mendigo de mi fama”

La semana pasada, Luis Majul sorprendió al asegurar que Moria Casán tenía en su personalidad algunos sesgos de rencor, incluso fue más allá y dijo que la diva ortomolecular no tendría amigas verdaderas. Sus declaraciones se dieron en el marco de un análisis sobre los cruces frecuentes que la lengua karateca mantiene con colegas como Mirtha y Susana, algo que al periodista le llamó la atención y no dudó en apuntar contra la morocha.

Pero Moria no se quedó callada y le contestó. Minimizándolo, lanzó: “No consumo a Majul (pero), él tiene una gran admiración por mí, me ha pagado para ir a su programa, siempre, mucha plata. Yo no voy a programas gratis”, lanzó, en un encuentro con la prensa, subido a las redes por Nahuel Sáa (La Criti).

Además, dijo que “es un mendigo de mi fama, es un cholulo”, y no dudó en asegurar que “moriría por ser conductor de LAM”.