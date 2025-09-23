Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

La Plata: buscan que los municipales acrediten estar al día con la cuota alimentaria

La Plata: buscan que los municipales acrediten estar al día con la cuota alimentaria
23 de Septiembre de 2025 | 15:22

Un proyecto ingresado al Concejo Deliberante de La Plata propone que todo aquel que aspire a ingresar como trabajador o funcionario municipal deba acreditar que cumple con el pago de la cuota alimentaria.

La iniciativa, presentada por la concejala María Belén Muñoz (La Libertad Avanza) y acompañada por sus pares Bardón, Defeo y Barcia, plantea que sea obligatorio presentar un certificado de libre deuda alimentaria, expedido por el Ministerio de Justicia bonaerense, con vigencia de 30 días.

El requisito no se limitaría únicamente al acceso a la planta municipal: también alcanzaría a quienes tramiten la renovación de licencias de conducir, habilitaciones comerciales, permisos especiales, transferencias de comercios, exenciones impositivas, becas y programas sociales. En todos los casos, las personas deberán acreditar no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), al cual la ciudad ya adhirió.

En caso de que un solicitante figure en el registro, el municipio podrá otorgar una licencia provisoria —por ejemplo, para conducir—, aunque la definitiva quedará supeditada a la regularización de su situación judicial.

Según explicaron desde el bloque libertario, la medida busca garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes y combatir la violencia económica, considerada una de las formas de violencia de género.

De aprobarse, el Ejecutivo municipal quedará facultado para definir la autoridad de aplicación, establecer controles anuales sobre su personal y dictar normas complementarias para asegurar el cumplimiento de la ordenanza.

