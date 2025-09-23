Otro fuerte respaldo de Trump a Milei: "Tiene mi completo y total apoyo para la reelección"
Otro fuerte respaldo de Trump a Milei: "Tiene mi completo y total apoyo para la reelección"
El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
Otro episodio dramático en La Plata: le dieron dos balazos a un adolescente de 15 años
VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
La Plata: buscan que los municipales acrediten estar al día con la cuota alimentaria
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador
“Transferime la plata o te quemo”, la terrible amenaza a un taxista de La Plata
El pedido desesperado de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: "Por su evolución"
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Reapareció Mauricio Macri: “Hace un año que no veo a Milei, pero estoy a disposición para ayudar”
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
Anuncian un bono para médicos jubilados bonaerenses: de cuánto es y quienes lo cobran
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"
El programa de Jimmy Kimmel volverá tras la suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Las expensas continúan en alza: entre los encargados y la limpieza
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
VIDEO. Margarita Stolbizer en EL DIA: "Provincias Unidas está liderado por gobernadores que han sido exitosos"
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
VIDEO. Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
El campo mira de reojo las retenciones cero: "No es una medida que estemos festejando"
Avanza la obra del nuevo puente del Arroyo El Gato en la 520
VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
Felicidad plena: nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrieron la obra del puente que se ejecuta en avenida 520, sobre el Arroyo El Gato, en Tolosa, para duplicar la capacidad de drenaje y mejorar este acceso fundamental de la región.
“Este ensanche va a permitir que drenen mejor las aguas que vienen hacia 1 desde San Carlos, Los Hornos, Olmos y desde toda la zona oeste de la ciudad de la cuenca del Arroyo El Gato”, sostuvo el jefe comunal.
“Cuando esta obra se termine, va a permitir que todas las aguas de la cuenca superior del arroyo El Gato drenen normalmente y no se inunden estos barrios de La Plata, que tienen una población cercana a los 250 mil habitantes”, agregó Alak.
En la misma línea, Katopodis destacó: “Estamos convencidos de la importancia de planificar y hacer infraestructura sostenible y resiliente; así lo marca el gobernador Kicillof todos los días, lo plantea permanentemente el intendente Alak y lo ha ratificado la gente”.
“Los bonaerenses decidieron por más obra pública, que es la palanca para que la Provincia siga creciendo, generando empleo y mejor calidad de vida en cada ciudad”, agregó el ministro durante la recorrida.
La nueva infraestructura se lleva adelante en una extensión total de 64 metros, construidos en cinco tramos de 12.80 metros cada uno. Además, se concretan tres carriles por mano de 3.65 metros cada uno y veredas peatonales de aproximadamente 2.30 metros de ancho
por lado.
LE PUEDE INTERESAR
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador
LE PUEDE INTERESAR
Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Realizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, la intervención forma parte de los trabajos de saneamiento de la cuenca del Arroyo El Gato - Etapa VI, que buscan adecuar la sección hidráulica del entubamiento existente por debajo de la avenida.
LA AVENIDA 520, UN ACCESO ESTRATÉGICO
Cabe destacar que la 520 es una arteria clave del Gran La Plata, ya que conecta la Autovía Ruta Provincial 2 y la Ruta Provincial 36 con la ciudad, además de vincularla con el polo petroquímico de Ensenada y el puerto de La Plata.
En ese sentido, la empresa AUBASA finalizó en abril la construcción de un nuevo distribuidor sobre esta avenida, lo que permitió un acceso directo al Mercado Regional La Plata desde la autopista. Esta obra mejoró las conexiones viales y brindó una nueva alternativa de circulación para los 36 mil vehículos que transitan a diario en ambas manos.
De manera complementaria, AUBASA, el Municipio de La Plata, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) llevaron adelante tareas de urbanización y mejoras en la infraestructura del barrio El Mercadito emplazado en la zona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí