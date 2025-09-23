El intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrieron la obra del puente que se ejecuta en avenida 520, sobre el Arroyo El Gato, en Tolosa, para duplicar la capacidad de drenaje y mejorar este acceso fundamental de la región.

“Este ensanche va a permitir que drenen mejor las aguas que vienen hacia 1 desde San Carlos, Los Hornos, Olmos y desde toda la zona oeste de la ciudad de la cuenca del Arroyo El Gato”, sostuvo el jefe comunal.

“Cuando esta obra se termine, va a permitir que todas las aguas de la cuenca superior del arroyo El Gato drenen normalmente y no se inunden estos barrios de La Plata, que tienen una población cercana a los 250 mil habitantes”, agregó Alak.

En la misma línea, Katopodis destacó: “Estamos convencidos de la importancia de planificar y hacer infraestructura sostenible y resiliente; así lo marca el gobernador Kicillof todos los días, lo plantea permanentemente el intendente Alak y lo ha ratificado la gente”.

“Los bonaerenses decidieron por más obra pública, que es la palanca para que la Provincia siga creciendo, generando empleo y mejor calidad de vida en cada ciudad”, agregó el ministro durante la recorrida.

La nueva infraestructura se lleva adelante en una extensión total de 64 metros, construidos en cinco tramos de 12.80 metros cada uno. Además, se concretan tres carriles por mano de 3.65 metros cada uno y veredas peatonales de aproximadamente 2.30 metros de ancho

por lado.

Realizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, la intervención forma parte de los trabajos de saneamiento de la cuenca del Arroyo El Gato - Etapa VI, que buscan adecuar la sección hidráulica del entubamiento existente por debajo de la avenida.

LA AVENIDA 520, UN ACCESO ESTRATÉGICO

Cabe destacar que la 520 es una arteria clave del Gran La Plata, ya que conecta la Autovía Ruta Provincial 2 y la Ruta Provincial 36 con la ciudad, además de vincularla con el polo petroquímico de Ensenada y el puerto de La Plata.

En ese sentido, la empresa AUBASA finalizó en abril la construcción de un nuevo distribuidor sobre esta avenida, lo que permitió un acceso directo al Mercado Regional La Plata desde la autopista. Esta obra mejoró las conexiones viales y brindó una nueva alternativa de circulación para los 36 mil vehículos que transitan a diario en ambas manos.

De manera complementaria, AUBASA, el Municipio de La Plata, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) llevaron adelante tareas de urbanización y mejoras en la infraestructura del barrio El Mercadito emplazado en la zona.