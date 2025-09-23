Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

La Ciudad

Avanza la obra del nuevo puente del Arroyo El Gato en la 520

Avanza la obra del nuevo puente del Arroyo El Gato en la 520
23 de Septiembre de 2025 | 15:04

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrieron la obra del puente que se ejecuta en avenida 520, sobre el Arroyo El Gato, en Tolosa, para duplicar la capacidad de drenaje y mejorar este acceso fundamental de la región.

“Este ensanche va a permitir que drenen mejor las aguas que vienen hacia 1 desde San Carlos, Los Hornos, Olmos y desde toda la zona oeste de la ciudad de la cuenca del Arroyo El Gato”, sostuvo el jefe comunal.

“Cuando esta obra se termine, va a permitir que todas las aguas de la cuenca superior del arroyo El Gato drenen normalmente y no se inunden estos barrios de La Plata, que tienen una población cercana a los 250 mil habitantes”, agregó Alak.

En la misma línea, Katopodis destacó: “Estamos convencidos de la importancia de planificar y hacer infraestructura sostenible y resiliente; así lo marca el gobernador Kicillof todos los días, lo plantea permanentemente el intendente Alak y lo ha ratificado la gente”.

“Los bonaerenses decidieron por más obra pública, que es la palanca para que la Provincia siga creciendo, generando empleo y mejor calidad de vida en cada ciudad”, agregó el ministro durante la recorrida.

La nueva infraestructura se lleva adelante en una extensión total de 64 metros, construidos en cinco tramos de 12.80 metros cada uno. Además, se concretan tres carriles por mano de 3.65 metros cada uno y veredas peatonales de aproximadamente 2.30 metros de ancho
por lado.

LE PUEDE INTERESAR

¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador 

LE PUEDE INTERESAR

Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa

Realizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, la intervención forma parte de los trabajos de saneamiento de la cuenca del Arroyo El Gato - Etapa VI, que buscan adecuar la sección hidráulica del entubamiento existente por debajo de la avenida.

LA AVENIDA 520, UN ACCESO ESTRATÉGICO

Cabe destacar que la 520 es una arteria clave del Gran La Plata, ya que conecta la Autovía Ruta Provincial 2 y la Ruta Provincial 36 con la ciudad, además de vincularla con el polo petroquímico de Ensenada y el puerto de La Plata.

En ese sentido, la empresa AUBASA finalizó en abril la construcción de un nuevo distribuidor sobre esta avenida, lo que permitió un acceso directo al Mercado Regional La Plata desde la autopista. Esta obra mejoró las conexiones viales y brindó una nueva alternativa de circulación para los 36 mil vehículos que transitan a diario en ambas manos.

De manera complementaria, AUBASA, el Municipio de La Plata, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) llevaron adelante tareas de urbanización y mejoras en la infraestructura del barrio El Mercadito emplazado en la zona.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Anuncian un bono para médicos jubilados bonaerenses: de cuánto es y quienes lo cobran

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Defensa y Justicia

VIDEO.- Con la mente en la Copa, Estudiantes volvió al triunfo

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

La habilitación de Plata generó más molestias

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
Últimas noticias de La Ciudad

“Brazilian Day”: el festival más popular de la comunidad brasileña en La Plata llega a Plaza Moreno

¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador 

Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa

VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
Deportes
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
VIDEO.- Con la mente en la Copa, Estudiantes volvió al triunfo
Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO
Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta
La habilitación de Plata generó más molestias
Policiales
Otro episodio dramático en La Plata: le dieron dos balazos a un adolescente de 15 años
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Robo planificado y horas de angustia para Pampita
“Transferime la plata o te quemo”, la terrible amenaza a un taxista de La Plata
Sustraen cables y causan destrozos en una escuela
Espectáculos
El pedido desesperado de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: "Por su evolución"
El programa de Jimmy Kimmel volverá tras la suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk
Por sus hijos: la ofensiva legal que prepara Benjamín Vicuña contra la China Suárez, los detalles  
Felicidad plena: nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova
Amoroso gesto de Nicki Nicole con Lamine Yamal por no llegar a ganar el Balón de Oro
Información General
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Donantes de médula ósea: La Plata lidera el ranking nacional

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla