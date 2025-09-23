Entró por el ventiluz y robó hasta las llaves de una casa

Un vecino de Villa Castells vivió un momento de angustia ayer a la mañana al descubrir a un delincuente dentro de su casa ubicada en 10 y 501. Según se informó, el hecho ocurrió cerca de las 8, cuando la alarma del domicilio se activó en reiteradas oportunidades.

Minutos después, la víctima advirtió un gran desorden en el interior de la vivienda y, al revisar las cámaras de seguridad, observó cómo un hombre entró por un ventiluz del techo, recorrió la propiedad con total tranquilidad, giró una de las cámaras para no ser grabado y luego escapó por la puerta principal con las llaves de la casa.

Del lugar se el ladrón tomó en su poder dos camperas impermeables, un bolso, dos consolas de video juegos, dos celulares, un visor de realidad virtual y las llaves. Interviene la fiscalía de turno.