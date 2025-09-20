La amenaza de Trump a las cadenas que lo critican

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición
“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Especial primavera y 20% de reintegro con Modo: las ofertas en El Nene
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
El Central “quemó” U$S678 millones para mantener el techo de la banda
Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables
Avanza la inclusión de la atrofia muscular en la pesquisa neonatal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensionar su relación con los medios. Esta vez sugirió que se debería considerar la retirada de licencias a algunas cadenas de televisión, luego de que ABC decidiera suspender a Jimmy Kimmel, uno de los presentadores nocturnos más populares, por sus comentarios tras el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk en Utah.
La medida contra Kimmel generó alarma en el ámbito mediático, donde se interpreta como un nuevo intento de la administración republicana por limitar la libertad de expresión de voces críticas. Stephen Colbert, desde CBS, advirtió: “Esto es censura flagrante. Con un autócrata, no se puede ceder ni un ápice”.
“Leí en algún lugar que el 97% de la cobertura mediática fue en mi contra y, aun así, gané las elecciones fácilmente”, señaló Trump. “Lo único que recibo es mala prensa. Y estas cadenas tienen una licencia… quizás habría que retirársela”.
El origen de la controversia estuvo en el monólogo del lunes de Kimmel, de 57 años, quien acusó a la “banda Maga” —los seguidores de Trump identificados con el lema Make America Great Again— de intentar desligarse del autor del crimen. También ridiculizó la reacción presidencial a la muerte de Kirk, a quien comparó con “un niño de cuatro años llorando por un pez dorado”.
Pese a sus dichos, el conductor había condenado el asesinato y enviado condolencias a la familia del dirigente conservador de 31 años inmediatamente después del tiroteo.
Desde el regulador de medios, la Federal Communications Commission (FCC), su presidente Brendan Carr reforzó la ofensiva oficial. Tildó la actitud de Kimmel como “la conducta más enfermiza posible” y advirtió que cadenas como ABC —propiedad de Disney— “podrían encontrar formas de cambiar su conducta y tomar medidas, o habrá trabajo adicional para la FCC”. En declaraciones a Fox, Carr fue más allá: “Si las cadenas no aceptan la solución, siempre pueden entregar su licencia”.
LE PUEDE INTERESAR
New York Times: otro revés para Trump
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street termina la semana al alza
El episodio se enmarca en la ofensiva más amplia de Trump contra la industria de los medios. En los últimos años recurrió a demandas, amenazas y presiones regulatorias que derivaron en acuerdos millonarios, costosos litigios para las compañías y cambios en la programación de contenidos que consideraba adversos.
La suspensión de Kimmel parece haber envalentonado al presidente, que ahora intensifica su campaña de censura y represalias. “Las cadenas de TV lo único que hacen es atacar a Trump”, insistió durante el viaje presidencial. “¡Tienen licencia! No se les permite hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí