El Mundo |MUCHAS DUDAS EN LA POBLACIÓN DE A PIE

Cautela aunque Trump diga ahora que Ucrania puede ganarle a Rusia

25 de Septiembre de 2025 | 03:05
Edición impresa

Los ucranianos se mostraron cautos ayer en su respuesta al inesperado cambio de postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sus perspectivas de derrotar la invasión rusa, después de que el mandatario dijera que podían ganar la guerra de tres años y recuperar el territorio capturado por Rusia. Las autoridades rusas, por su parte, dijeron que los avances en el campo de batalla demostraban que Ucrania no podía recuperar el territorio ocupado y rechazaron la descripción que hizo Trump del país como un “tigre de papel”. “Rusia no es un tigre, se asocia más con un oso”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. “No hay osos de papel. Rusia es un oso real”.

Algunos ucranianos se mostraron esperanzados con que las palabras de Trump se respaldaran con un apoyo concreto de Washington a Ucrania, mientras que otros fueron cautelosos ante la imprevisibilidad del líder estadounidense. “Necesitamos ese apoyo de Estados Unidos, de Donald Trump, y esperamos que esto continúe en el futuro: la misma retórica, la misma actitud hacia nosotros, hacia Ucrania y hacia la guerra en Ucrania”, afirmó Olha Voronina, una residente de Kiev de 66 años.

Volodimir Cheslavskyi, un soldado de 48 años que se recupera de una herida de guerra, dijo que consideraba que Trump estaba más interesado en ganar dinero que en ayudar al país, y que mantenía a la gente en vilo sobre sus verdaderas intenciones con declaraciones contradictorias. “Puede decir cosas diferentes cada vez: apoya a Ucrania o no apoya a Ucrania”, declaró Cheslavskyi en la Plaza de San Miguel en la capital ucraniana.

Anna Khudimova, de 43 años, señaló que cree que las fuerzas armadas ucranianas podrían imponerse en el campo de batalla al ejército de Moscú, que es más grande. “Pero no podemos hacerlo sin la ayuda de la OTAN, sin el apoyo de Europa”, apuntó. “Si Trump influye en la situación, entonces quizás esto pueda ser realista”.

Rusia ha ocupado alrededor del 20% de Ucrania desde que se anexionó Crimea en 2014.

 

