Policiales |SE MONTÓ UN AMPLIO OPERATIVO

Caen tres motochorros que atacaban armados

LOS DETENIDOS TIENEN 18, 22 Y 57 AÑOS, RESPECTIVAMENTE / EL DIA

3 de Enero de 2026 | 03:25
En el marco de una investigación por un robo agravado de motovehículo cometido con arma de fuego y en banda, la policía logró esclarecer un violento asalto ocurrido en La Plata y detener a tres personas, tras una serie de allanamientos y un amplio operativo.

El hecho había sido denunciado por un joven de 21 años, quien relató que mientras circulaba en su moto Honda Wave por la zona de 143 entre 519 y 520, fue interceptado por tres delincuentes que se movilizaban en otra motocicleta y, bajo amenazas con un arma, le sustrajeron el rodado. A partir de tareas investigativas llevadas adelante por el GTO de la Subcomisaría La Unión, se obtuvieron órdenes de allanamiento para dos domicilios: en 522 bis entre 141 y 142, y en 144 entre 529 bis y 530.

Como resultado, fueron aprehendidos tres hombres. Además, se secuestró la motocicleta robada, que tenía pedido de secuestro vigente, y una réplica de arma de fuego tipo pistola 9 mm, utilizada durante el asalto. Interviene la UFI N°5 y el Juzgado de Garantías N°2 de La Plata.

 

