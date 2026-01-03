Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Suben las multas

Andar sin VTV o alcoholizado puede costar $1.800.000

Andar sin VTV o alcoholizado puede costar $1.800.000

archivo

3 de Enero de 2026 | 03:24
Edición impresa

La unidad fija (UF) que afecta el costo de las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires aumentó a $1.807, por lo que los montos fueron actualizados.

Los nuevos valores de las infracciones son: conducir sin seguro, de $90.350 a $180.700; superar la velocidad máxima, de $271.050 a $1.807.000; conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes, de $361.400 a $1.807.000; circular en contramano o por banquina, de $361.400 a $1.807.000; conducir con la licencia suspendida por ineptitud, de $271.050 a $903.500.

Además, circular con más ocupantes de los permitidos aumenta de $271.050 a $903.500; negarse a mostrar la documentación exigida, de $180.700 a $903.500; circular sin VTV, de $542.100 a $1.807.000; cruzar el semáforo en rojo, de $180.700 a $903.500; circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo, de $180.700 a $542.100; no usar el cinturón de seguridad, de $180.700 a $903.500; dejar el auto mal estacionado, circular sin patente, manejar con la licencia vencida, conducir sin seguro o sin cédula de identificación del vehículo, de $90.350 a $180.700.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado

Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata

VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia

Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
+ Leidas

Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2

Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros

VIDEO.- Éxodo turístico en marcha: cientos de usuarios coparon la Terminal

La brutalidad de Putin: documentos exponen sus abusos

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

Fuego, gritos y jóvenes atrapados: escenas tremendas en el bar suizo

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad

VIDEO. Año nuevo, pero sin luz: más cortes en La Plata

Fin de semana con clima agradable en la Región

Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Policiales
VIDEO. En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero
El paso a paso de un golpe planificado en Olmos
VIDEO. Pueblada en Arturo Seguí por el abuso de una nena
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil
Información General
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Espectáculos
Pagani prefirió la paz antes que a Beto Casella
Pelotas y hornallas: verano novedoso en la tevé
Telefé sigue apostando por “Código Viaje”
Feroz interna: Juana Repetto dio más datos sobre el vínculo con su hermano
Al fin: Gianinna Maradona superó a Osvaldo y blanqueó a su nuevo novio
Deportes
VIDEO. Puntapié inicial para el nuevo Gimnasia 2026
Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Boca puso primera: Cavani, en helicóptero
River se fue a trabajar a Neuquén
El Rojo pone primera antes de viajar a Uruguay

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla