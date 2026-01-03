Andar sin VTV o alcoholizado puede costar $1.800.000

La unidad fija (UF) que afecta el costo de las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires aumentó a $1.807, por lo que los montos fueron actualizados.

Los nuevos valores de las infracciones son: conducir sin seguro, de $90.350 a $180.700; superar la velocidad máxima, de $271.050 a $1.807.000; conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes, de $361.400 a $1.807.000; circular en contramano o por banquina, de $361.400 a $1.807.000; conducir con la licencia suspendida por ineptitud, de $271.050 a $903.500.

Además, circular con más ocupantes de los permitidos aumenta de $271.050 a $903.500; negarse a mostrar la documentación exigida, de $180.700 a $903.500; circular sin VTV, de $542.100 a $1.807.000; cruzar el semáforo en rojo, de $180.700 a $903.500; circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo, de $180.700 a $542.100; no usar el cinturón de seguridad, de $180.700 a $903.500; dejar el auto mal estacionado, circular sin patente, manejar con la licencia vencida, conducir sin seguro o sin cédula de identificación del vehículo, de $90.350 a $180.700.