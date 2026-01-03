Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Pronóstico

Fin de semana con clima agradable en la Región

Fin de semana con clima agradable en la Región

archivo

3 de Enero de 2026 | 03:22
Edición impresa

Después de un fin de año marcado por una intensa ola de calor, el inicio del 2026 trajo un respiro para la Región. Durante el comienzo del fin de semana, las condiciones se mantuvieron estables, con temperaturas más llevaderas que en los últimos días de diciembre. Según el pronóstico, se espera un leve descenso durante las mañanas, mientras que las tardes seguirán siendo agradables, ideales para actividades al aire libre y paseos recreativos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el sábado se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados, con condiciones estables y cielo parcialmente nublado.

El domingo comenzará con 19 grados de mínima y la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 30 grados, anticipando un día cálido.

El lunes se prevé una mínima de 21 grados y una máxima de 25 grados.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado

Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata

VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia

Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
+ Leidas

Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2

Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros

VIDEO.- Éxodo turístico en marcha: cientos de usuarios coparon la Terminal

La brutalidad de Putin: documentos exponen sus abusos

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

Fuego, gritos y jóvenes atrapados: escenas tremendas en el bar suizo

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad

VIDEO. Año nuevo, pero sin luz: más cortes en La Plata

Andar sin VTV o alcoholizado puede costar $1.800.000

Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Policiales
VIDEO. En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero
El paso a paso de un golpe planificado en Olmos
VIDEO. Pueblada en Arturo Seguí por el abuso de una nena
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil
Espectáculos
Pagani prefirió la paz antes que a Beto Casella
Pelotas y hornallas: verano novedoso en la tevé
Telefé sigue apostando por “Código Viaje”
Feroz interna: Juana Repetto dio más datos sobre el vínculo con su hermano
Al fin: Gianinna Maradona superó a Osvaldo y blanqueó a su nuevo novio
Información General
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Deportes
VIDEO. Puntapié inicial para el nuevo Gimnasia 2026
Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Boca puso primera: Cavani, en helicóptero
River se fue a trabajar a Neuquén
El Rojo pone primera antes de viajar a Uruguay

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla