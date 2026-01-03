Fin de semana con clima agradable en la Región

Después de un fin de año marcado por una intensa ola de calor, el inicio del 2026 trajo un respiro para la Región. Durante el comienzo del fin de semana, las condiciones se mantuvieron estables, con temperaturas más llevaderas que en los últimos días de diciembre. Según el pronóstico, se espera un leve descenso durante las mañanas, mientras que las tardes seguirán siendo agradables, ideales para actividades al aire libre y paseos recreativos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el sábado se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados, con condiciones estables y cielo parcialmente nublado.

El domingo comenzará con 19 grados de mínima y la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 30 grados, anticipando un día cálido.

El lunes se prevé una mínima de 21 grados y una máxima de 25 grados.