Entró al río y no regresó: desesperada búsqueda

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa
El agro generaría solo con los granos U$S36.800 millones en la campaña
VIDEO.- Éxodo turístico en marcha: cientos de usuarios coparon la Terminal
VIDEO. En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero
El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Jonathan De Lima, de 33 años, ingresó al agua en una zona de la Ribera de Quilmes durante la mañana del martes pasado
Una intensa y angustiante búsqueda se desarrolla en la Ribera de Quilmes tras la desaparición de Jonathan De Lima, un hombre de 33 años que fue arrastrado por la corriente del río y permanece desaparecido desde el martes pasado. El hecho ocurrió en la antesala de Año Nuevo, en medio de una ola de calor extremo que llevó a numerosos vecinos a acercarse a la costa.
Según se informó, Jonathan -conocido como “Kuki” entre familiares y amigos- había ingresado al agua junto a otras dos personas a la altura del muelle del Pejerrey Club. Guardavidas que se encontraban en el lugar les advirtieron sobre el peligro que representaba la fuerte corriente en ese sector del río, pero pese a las recomendaciones decidieron meterse igual. Minutos después, la fuerza del agua los arrastró: dos de los hombres lograron salir, uno por sus propios medios y el otro con ayuda del personal de rescate, mientras que Jonathan fue llevado por la corriente y no volvió a ser visto.
Desde ese momento se activó un operativo de búsqueda que continúa sin pausa. En los rastrillajes participan Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, guardavidas municipales, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia, que trabajan tanto en el río como en la costa, concentrando las tareas en el sector donde el hombre fue visto por última vez.
Las condiciones climáticas y del río complicaron el operativo en las últimas horas. En ese marco indicaron que la crecida del Río de la Plata, advertida por el Servicio de Hidrografía Naval, redujo la visibilidad y dificultó el trabajo de los rescatistas, además de generar preocupación en barrios costeros.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí