Policiales |Fue arrastrado por la corriente

Entró al río y no regresó: desesperada búsqueda

Jonathan De Lima, de 33 años, ingresó al agua en una zona de la Ribera de Quilmes durante la mañana del martes pasado

Entró al río y no regresó: desesperada búsqueda
3 de Enero de 2026 | 03:26
Una intensa y angustiante búsqueda se desarrolla en la Ribera de Quilmes tras la desaparición de Jonathan De Lima, un hombre de 33 años que fue arrastrado por la corriente del río y permanece desaparecido desde el martes pasado. El hecho ocurrió en la antesala de Año Nuevo, en medio de una ola de calor extremo que llevó a numerosos vecinos a acercarse a la costa.

Según se informó, Jonathan -conocido como “Kuki” entre familiares y amigos- había ingresado al agua junto a otras dos personas a la altura del muelle del Pejerrey Club. Guardavidas que se encontraban en el lugar les advirtieron sobre el peligro que representaba la fuerte corriente en ese sector del río, pero pese a las recomendaciones decidieron meterse igual. Minutos después, la fuerza del agua los arrastró: dos de los hombres lograron salir, uno por sus propios medios y el otro con ayuda del personal de rescate, mientras que Jonathan fue llevado por la corriente y no volvió a ser visto.

Desde ese momento se activó un operativo de búsqueda que continúa sin pausa. En los rastrillajes participan Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, guardavidas municipales, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia, que trabajan tanto en el río como en la costa, concentrando las tareas en el sector donde el hombre fue visto por última vez.

Las condiciones climáticas y del río complicaron el operativo en las últimas horas. En ese marco indicaron que la crecida del Río de la Plata, advertida por el Servicio de Hidrografía Naval, redujo la visibilidad y dificultó el trabajo de los rescatistas, además de generar preocupación en barrios costeros.

 

