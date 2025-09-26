Crisis en Gimnasia: ¿peligra la práctica por el reclamo de Utedyc?

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
Por ahora, hay más rumores que certezas y no habrá un preaviso, pero existe la posibilidad de que el reclamo por el atraso en el pago del sueldo a los empleados tenga una postura más dura en la jornada de hoy con presencia en el predio de Estancia Chica, lugar de entrenamiento y concentración del plantel albiazul.
En los últimos dos meses Gimnasia ha tenido complicaciones para afrontar sus obligaciones salariales, lo que motivó una retención de tareas que los empleados de las distintas sedes realizan desde hace algunos días, aunque la medida no ha impedido el funcionamiento.
Recién el viernes pasado la dirigencia pudo pagar parte de los salarios a los empleados del club, con una cifra de 700 mil pesos como pago parcial, y los empleados siguen esperando que se complete el pago de los salarios a pocos días de la llegada de octubre.
Por esta situación, desde el predio de Abasto creció el rumor de una posible medida de fuerza más importante con movilización del gremio que, incluso, podría llegar a complicar el desarrollo del entrenamiento y la posterior concentración del plantel en la Casona.
La CD,por su parte, trabaja para encontrar fuentes de financiación pero todavía no hay certezas de cuando podrán cumplir con el pago de lo adeudado.
La semana pasada el gremio difundió un comunicado exigiendo el pago inmediato de los salarios de agosto. “¡Sin salario, no se trabaja!”, habían señalado desde Utedyc. Obviamente, el sindicato informó al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires acerca de la irregularidad y la retención de tareas de los trabajadores.
Vuelven Panaro y Merlo, mientras que las dudas están en el medio
VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: así fue la definición por penales
Si bien la paciencia de los trabajadores ha permitido que la mayoría continuara en sus funciones habituales, las deudas también alcanzaron a proveedores y personal de salud de la institución, entre otros. De todos modos, hasta ahora se ha podido garantizar la continuidad de los entrenamientos y las actividades de las distintas disciplinas. Habrá que ver si ese fino equilibrio se rompe cuando por la tarde el plantel profesional entrene en Abasto.
