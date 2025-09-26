Sigue el Metropolitano de vóley femenino

Gimnasia y Banco Provincia se estarán presentando hoy en la Casa del Vóley, ubicada en el Parque Olímpico de Buenos Aires. La jornada se abrirá con el partido entre el conjunto bancario y Universidad Nacional de Tres de Febrero, desde las 19; mientras que a continuación se estarán presentando Las Lobas contra River Plate. Ambos encuentros corresponden a la octava fecha del torneo Metropolitano femenino de División de Honor, que serán televisados por la señal de Fox Sports.

A todo esto, Estudiantes estará visitando, desde las 21, a Universidad Nacional de La Matanza.

El torneo es encabezado por Boca Juniors con 17 puntos.